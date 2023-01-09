Резников поведал, кого будут призывать в первую очередь и будет ли усилена мобилизация

Министр обороны напомнил, что мобилизация продолжается с 24 февраля 2022 года.

Резников поведал, кого будут призывать в первую очеред / коллаж фото УНИАН

Военно-политическое руководство Украины объявит об усилении мобилизации в публичном формате – если возникнет нужда в таком. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в прямом эфире единого телемарафона.

Как говорит чиновник, на данный момент в Украине еще не призвали все сто процентов запланированного состава по предварительному плану.

"В массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу необходимости. Но, конечно, ситуация может на фронте измениться любым способом в любой момент, поэтому в зависимости от того, как будут развиваться события, будет приниматься решение СНБО, президента, ВР и тогда будет это публично, что мы увеличиваем потребности сектора безопасности и обороны, нам нужно увеличивать мобилизацию", − сказал он.

По словам Резникова, сейчас подразделения ВСУ пополняются и доукомплектовываются специалистами, сильнее всего необходимыми для выполнения отдельных задач.

Чиновник отметил, что Украина "восполняет потери, берет специальных специалистов для определенных задач". Он подчеркнул, что общая мобилизация уже объявлена в феврале 2022 года (сразу после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину) и она проходит с нужной скоростью.

"И мы даже не выбрали еще тот стопроцентный потенциал, который там введен", — резюмировал министр.

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Мобилизация в Украине

Замминистра обороны Анна Маляр в ноябре говорила, что в Украине пока не планируют проводить дополнительную мобилизацию – Вооруженные силы укомплектованы на достаточном уровне.

14 декабря Маляр сказала, что проведение следующей волны мобилизации в Украине зависит от обстановки на фронте.

По ее словам, прогнозы давать сложно. Новая волна может произойти из-за трех причин – потребности ВСУ в новых военных из-за потерь, восстановления бойцов после ранений и проведения ротации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что на фронтах и в территориальной обороне Украины хватает людей. Но если в Министерстве обороны примут решение, что ситуация изменилась, может быть проведена дополнительная мобилизация – призовут людей определенных специальностей.

20 декабря начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявил, мобилизация продлена до 19 февраля 2023 года, но новые ее волны пока не планируются.

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