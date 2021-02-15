Резников раскритиковал Минские соглашения и заявил о модернизации

Резников заявил о модернизации Минских соглашений / УНИАН

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников раскритиковал действующую редакцию Минских соглашений и заявил, что они нуждаются в пересмотре.

При этом министр отметил, что соглашения несут лишь политико-дипломатический характер и Украина не может отказаться от них.

"Минские соглашения носят политико-дипломатический характер. Это соглашения, но никак не международный договор, ни тем более международный закон, но это не означает, что Украина может отказаться от Минских соглашений", — заявил Резников.

Он добавил, что Минские соглашения остаются единственной базой, которая пока есть, принципы и главные цели которых — прекращение войны на Донбассе.

В то же время Резников подчеркнул необходимость модернизации Минских соглашений.

Кроме того, Резников призвал Россию внимательно читать текст соглашений.

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"Первым пунктом есть вопросы безопасности. Без урегулирования вопросов безопасности не может быть и речи о выполнении каких-либо политических вещей, при этом, Россия постоянно настаивает на приоритете политического урегулирования, забывая про безопасность", — объяснил Резников.

Отметим, очередные заседания Трехсторонней контактной группы запланированы на 16 и 17 февраля.

Как сообщили в пресс-службе ТКГ, 16 февраля должны состояться видеоконференции гуманитарной и экономической рабочих групп, а также по вопросам безопасности и политическим вопросам.

В среду, 17 февраля, запланирована видеоконференция общего заседания ТКГ.

В повестку дня включен вопросы:

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечения безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня,продолжение разработки плана совместных шагов;

восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;

обмен удерживаемыми лицами;

полный и безусловный доступ международных организаций;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

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"Отдельно будет поставлен вопрос о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ", - добавили в украинской делегации.

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