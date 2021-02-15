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Резников раскритиковал Минские соглашения и заявил о модернизации

15 февраля 2021, 18:01
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По словам Резникова, Украина не может отказаться от Минских соглашений.

Резников
Резников заявил о модернизации Минских соглашений / УНИАН

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников раскритиковал действующую редакцию Минских соглашений и заявил, что они нуждаются в пересмотре.

При этом министр отметил, что соглашения несут лишь политико-дипломатический характер и Украина не может отказаться от них.

"Минские соглашения носят политико-дипломатический характер. Это соглашения, но никак не международный договор, ни тем более международный закон, но это не означает, что Украина может отказаться от Минских соглашений", — заявил Резников.

Он добавил, что Минские соглашения остаются единственной базой, которая пока есть, принципы и главные цели которых — прекращение войны на Донбассе.

В то же время Резников подчеркнул необходимость модернизации Минских соглашений.

Кроме того, Резников призвал Россию внимательно читать текст соглашений.

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"Первым пунктом есть вопросы безопасности. Без урегулирования вопросов безопасности не может быть и речи о выполнении каких-либо политических вещей, при этом, Россия постоянно настаивает на приоритете политического урегулирования, забывая про безопасность", — объяснил Резников.

Отметим, очередные заседания Трехсторонней контактной группы запланированы на 16 и 17 февраля.

Как сообщили в пресс-службе ТКГ, 16 февраля должны состояться видеоконференции гуманитарной и экономической рабочих групп, а также по вопросам безопасности и политическим вопросам.

В среду, 17 февраля, запланирована видеоконференция общего заседания ТКГ.

В повестку дня включен вопросы:

  • имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечения безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня,продолжение разработки плана совместных шагов;
  • восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
  • обмен удерживаемыми лицами;
  • полный и безусловный доступ международных организаций;
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

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"Отдельно будет поставлен вопрос о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ", - добавили в украинской делегации.

Минские соглашения - о чем ранее сообщал Главред:

  • По инициативе России накануне 6-летия Минских соглашений 11 февраля состоялось заседание Совбеза ООН, в рамках которого представитель РФ пытался обвинить Украину в невыполнении договоренностей по Донбассу. Страны Запада напомнили Москве, что именно РФ отказывается от своих обязательств по урегулированию российско-украинского конфликта.
  • В ходе одного из своих заявлений постпред России в ООН Небензя и вовсе сказал, что Украина оккупировала собственное государство и ведет боевые действия на территории своей страны.
  • Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что Россия саботирует все договоренности по Донбассу и показывает отсутствие намерений к урегулированию вооруженную конфронтацию.
  • 13 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у него складывается впечатление, согласно которому Минские соглашения нельзя выполнить в существующей на данный момент редакции, о чем неоднократно заявлял и президент Владимир Зеленский.

война на Донбассе Минские соглашения Алексей Резников
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