РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: сколько целей сбила ПВО

Коротко:
- Ночью РФ атаковала Украину ракетами "Искандер-М" и дронами "Shahed"
- Сбиты восемь из 11 вражеских БпЛА
- Баллистические ракеты силам ПВО не удалось уничтожить
В ночь на 18 ноября Россия атаковала Украину ракетами "Искандер-М" и дронами-камикадзе "Shahed". Большую часть ударных БпЛА силы ПВО уничтожили, однако баллистические ракеты перехватить не удалось. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.
"В ночь на 18 ноября враг атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской области и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской области", - говорится в сообщении.
Кроме этого, с Курской области российские оккупанты выпустили 11 ударных БпЛА типа "Shahed", а также беспилотники неустановленного типа. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 8 дронов в пяти областях:
- Полтавской;
- Харьковской;
- Черкасской;
- Черниговской;
- Киевской.
По данным военных, еще три беспилотника потеряны локационно.
Удар РФ по Сумах - что известно
Как сообщал Главред, 17 ноября Россия запустила более 200 ракет и дронов по Украине. Силам ПВО удалось уничтожить 144 воздушные цели - 102 ракеты и 42 "Шахеда". Еще 41 дрон был локально потерян в разных регионах Украины.
Также вечером 17 ноября РФ ударила баллистической ракетой по девятиэтажке в Сумах. Все дома вблизи места прилета остались без окон.
Вечером спасатели сообщали, что в результате атаки погибли 10 человек, среди них двое детей. Пострадал 51 человек.
Однако по состоянию на утро 18 ноября известно, что количество пострадавших в результате ракетного удара по Сумах увеличилось до 89 человек, из них 11 детей. Погибло 11 человек, из них 2 ребенка.
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