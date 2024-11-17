В Сумах резко возросло количество погибших и пострадавших: более 400 человек эвакуируют

Россия цинично атаковала жилой сектор Сум - известно о двух погибших детях.

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В Сумах возросло количество погибших / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Сегодня, 17 ноября, страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар вблизи девятиэтажного жилого дома в Сумах.

Спасатели сообщили, что по состоянию на 23:05 в результате атаки погибли 10 человек, среди них двое детей. Пострадал 51 человек, включая пять детей.

"Спасатели и все необходимые службы продолжают работать на месте трагедии. Более 400 жителей эвакуированы из поврежденных зданий. Развернут пункт несокрушимости ГСЧС. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Также из-за удара ракеты повреждено остекление окон шести десятиэтажных домов и уничтожено четыре автомобиля. Спасателями также проводится поквартирный обход всех поврежденных зданий, чтобы проверить каждый уголок и найти пострадавших.

В Сумской областной военной администрации сообщили, что государство-террорист Россия убила 10 жителей Сум, среди которых 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.

"Сейчас известно о 52 раненых. Повреждены дома, транспортные средства, разбиты стекла повсюду. Воскресный вечер для города Сум стал адом, трагедией, которые принесла на нашу землю Россия. Здесь работают спасатели, добробатовцы, полиция. Более 400 жителей поврежденных домов эвакуируют. Развернут штаб, работают Пункты несокрушимости, жители соседних домов и даже из других микрорайонов города приобщаются к оказанию помощи пострадавшим", - отметил начальник Сумской ОГА Владимир Артюх.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что страна-агрессор Россия 17 ноября запустила более 200 ракет и дронов для атаки по Украине. Украинским защитникам удалось уничтожить 144 воздушные цели - 102 ракеты и 42 "Шахеда". 41 вражеский дрон был локально потерян в разных регионах Украины.

Накануне российские бомбардировщики Ту-95 выпустили ракеты по Украине. Россия подняла в небо шесть самолетов-бомбардировщиков Ту-95МС из Оленегорска. Уже утром стало известно, что был осуществлен пуск ракет. По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Андрей Коваленко сообщил, что РФ накапливает ракеты для нескольких массированных ударов. Основная цель врага давно была в том, чтобы поражать украинскую энергетику. Эксперт считает, что накопление ракет проводится для того, чтобы у врага была возможность осуществлять несколько массированных ракетных обстрелов.

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