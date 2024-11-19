РФ атаковала общежитие в Глухове: количество погибших выросло, среди них ребенок

18 ноября в Глухове Сумской области местные жители услышали мощные взрывы. Страна-агрессор Россия атаковала область.
В МВД Украины сообщили, что поздно вечером 18 ноября россияне нанесли удар по зданию общежития одного из учебных заведений Глухова.
"8 человек погибли, из них 1 ребенок. Предварительно, еще 11 получили ранения, из них - 2 детей. Частично разрушено здание общежития, под завалами вероятно находится еще 5 человек", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.видео дня
По состоянию на 9:20 аварийно-спасательные работы продолжаются.
В ГСЧС Украины сообщили, что количество погибших в Глухове возросло до 9 человек, из них - 1 ребенок. Также 11 людей пострадали, среди них 2 ребенка.
"Вероятно, под завалами находится 4 человека", - говорится в сообщении.
Атака РФ по Сумской области - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ночь на 19 ноября в Глухове прогремели мощные взрывы - враг попал по многоэтажке. Местные СМИ также сообщают, что враг ударил по 5-этажному дому, где обвалился почти весь подъезд и разрушена значительная часть дома.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Глухову. Глава государства заявил, что сейчас известно о разрушении общежития одного из учебных заведений. Каждый день украинская сторона призывает мир к решимости, чтобы прекратить вражеские удары по гражданским людям в Украине.
17 ноября в Сумах произошел прилет по жилому микрорайону, есть погибшие. Секретарь Сумского горсовета Артем Кобзарь сообщил о серьезных повреждениях многоквартирного дома и раненых. Рядом с местом прилета расположены два детских сада и жилые дома.
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