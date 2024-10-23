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РФ испугалась: известно, остановится ли война, если у Украины будет "ядерка"

Мария Николишин
23 октября 2024, 12:51
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Россия понимает, что у Украины есть возможности для создания такого оружия.
РФ испугалась: известно, остановится ли война, если у Украины будет 'ядерка'
Ядерное оружие в Украине / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Главные тезисы бывшего замглавы СБУ:

  • Россия боится создания ядерного оружия в Украине
  • В Украине есть возможности для создания ядерного оружия
  • Наличие ядерного оружия не заставит Россию прекратить войну

Генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун предположил, как бы вела себя Россия, если бы Украина действительно начала создавать собственное ядерное оружие.

По его словам, Россия уже испугалась.

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"В Государственной думе РФ уже сказали, что все это блеф, это невозможно, что Украина не способна создать ядерное оружие, что у нее нет технических возможностей. Такая реакция - признак испуга. Если бы россияне не восприняли информацию BILD серьезно, они бы продолжали свою риторику - мол, "а мы же говорили, что украинцы могут свою бомбу создать", "мы же вас предупреждали о ядерной безопасности"", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что Россия испугалась, потому что там понимают: у нас есть и ученые, и разработки, и даже учебный реактор.

"У нас было три учебных реактора: в Севастополе, Харькове и Киеве. По крайней мере, киевский реактор работает. Веду к тому, что у Украины действительно есть возможности для создания ядерного оружия. И Россия это понимает. Да, мы не сделаем какого-то прорыва, не будем догонять Россию вместе с Китаем. Но сделать какую-то ядерную "вундервафлю" и куда-то ее отправить - можем спокойно, если они нас очень достанут", - подчеркнул Ягун.

Он также ответил, заставит ли это Россию прекратить войну.

"Россия не может прекратить войну, разве что произойдет что-то внутри нее самой. Вспомните опыт Первой мировой войны: что произошло тогда с Россией - ничего, просто царя не стало, вместе с его правительством. А так, это ничего бы не изменило в действиях России. Впрочем, уже то, что Россия испугалась, является знаковым. К тому же она очень боится того, что Запад в ответ на такую риторику Киева начнет помогать должным образом в войне до победы", - подытожил бывший замглавы СБУ.

РФ испугалась: известно, остановится ли война, если у Украины будет 'ядерка'
Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Создание ядерного оружия в Украине - что известно

Напомним, издание Bild сообщало, что Украина не смирится с тем, если оккупанты России во второй раз пойдут на Киев. В таком случае будет восстановлен украинский ядерный арсенал, от которого государство отказалось в 1990-е годы. Причем все будет сделано очень быстро.

Владимир Зеленский ответил, что Украина никогда не говорила, что намерена создать ядерное оружие. Речь шла о ненадежных гарантиях в рамках Будапештского меморандума. Киев стремится вступить в НАТО, чтобы получить защиту своего государства.

В то же время, в стране-агрессоре РФ бурно отреагировали на слухи о якобы рассмотрении Украиной создания ядерного оружия. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал такой "план", гуляющий в Сети, "недальновидным".

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