РФ может массированно ударить по Украине во время проведения саммита G20 - Воздушные силы ВСУ

РФ может массированно ударить по Украине во время проведения саммита G20 / сайт Кремля, УНИАН

Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине 15-16 ноября, когда на острове Бали будет проходить саммит стран "Большой двадцатки".

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сообщил, что хотя Россия и продолжает накапливать оружие, в том числе ракеты, она все же значительно исчерпало свои запасы, а производство даже одной ракеты "занимает не один день-два".

"Те ракеты, которые были у них до полномасштабного вторжения, делались ими годами. Их складировали, подвозили, размещали... Это очень сложный процесс изготовления ракеты. Это не один день-два делается. На сегодняшний день они выпустили невероятное количество ракет по Украине и не могут себе позволить наносить так часто такие же залпы, как того же 10 октября. Они несколько накапливают, чтобы в какое-то время (ударить – ред.)", - объяснил Игнат.

Напомним, 15 ноября ожидается старт саммита G20 на Бали, куда приглашен как украинский гарант Владимир Зеленский, так и российский диктатор Владимир Путин.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, до 15 ноября российские оккупационные войска могут массированно атаковать украинские города, чтобы заставить Запад и Украину к переговорам.

Президент России Владимир Путин не примет участие в саммите G20 на Бали даже в формате онлайн. Об этом в пятницу заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

Ранее в ОП заявляли, что Украина не согласится на проведение мирных переговоров с Россией. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

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