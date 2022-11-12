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РФ может массированно ударить по Украине во время проведения саммита G20 - Воздушные силы ВСУ

12 ноября 2022, 10:55

Все это время Россия накапливала ракеты для удара по Украине. Для этого они могут выбрать символическую дату.

Владимир Путин, ракетный удар, ракета
РФ может массированно ударить по Украине во время проведения саммита G20 / сайт Кремля, УНИАН

Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине 15-16 ноября, когда на острове Бали будет проходить саммит стран "Большой двадцатки".

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сообщил, что хотя Россия и продолжает накапливать оружие, в том числе ракеты, она все же значительно исчерпало свои запасы, а производство даже одной ракеты "занимает не один день-два".

"Те ракеты, которые были у них до полномасштабного вторжения, делались ими годами. Их складировали, подвозили, размещали... Это очень сложный процесс изготовления ракеты. Это не один день-два делается. На сегодняшний день они выпустили невероятное количество ракет по Украине и не могут себе позволить наносить так часто такие же залпы, как того же 10 октября. Они несколько накапливают, чтобы в какое-то время (ударить – ред.)", - объяснил Игнат.

Напомним, 15 ноября ожидается старт саммита G20 на Бали, куда приглашен как украинский гарант Владимир Зеленский, так и российский диктатор Владимир Путин.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, до 15 ноября российские оккупационные войска могут массированно атаковать украинские города, чтобы заставить Запад и Украину к переговорам.

Президент России Владимир Путин не примет участие в саммите G20 на Бали даже в формате онлайн. Об этом в пятницу заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

Ранее в ОП заявляли, что Украина не согласится на проведение мирных переговоров с Россией. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине саммит G20
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