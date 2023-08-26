РФ может обороняться "хоть всю жизнь": Буданов назвал неисчерпаемый ресурс Путина

Оккупанты РФ уже исчерпали свой ресурс по боеприпасам, подчеркнул Кирилл Буданов.

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Кирилл Буданов рассказал о ресурсе РФ / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил о том, что оккупанты РФ располагают неисчерпаемым человеческим ресурсом для продолжения войны.

"Нет у Путина ресурса, кроме человеческого. Больше никакого ресурса нет, экономики нет, военно-промышленного ресурса нет, запасы исчерпаны. Человеческого материала у них очень много, однако это единственное, что у них есть в достаточном количестве", - подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

Вместе с тем он отметил, что оккупанты уже исчерпали свой ресурс по боеприпасам, в связи с чем вынуждены выпрашивать припасы у третьих стран.

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"За последние годы Россия была вторая-третья страна по экспорту. В то же время у нее еще был и черный экспорт. В черном экспорт шло гораздо больше, чем в белый", - подчеркнул глава ГУР.

Он напомнил, что уже через полгода россияне начали ездить в Иран, Африку, Кубу, поскольку их основной объем промышленности был уничтожен.

Собеседник предупредил о том, что человеческого ресурса у России достаточно, чтобы обороняться во временно оккупированных территориях Украины "хоть всю жизнь", если украинская сторона не будет проводить активные действия.

"Держать в обороне (временно оккупированные территории, - ред.) могут долго. Если мы не будем проводить активные действия, держать могут хоть всю жизнь", - добавил Буданов.

Ранее Владимир Зеленский назвал единственный дипломатический путь окончания войны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что предложенная им Формула мира является важной платформой не только для справедливого окончания войны, которую развязала Россия против Украины.

Напомним, Буданов рассказал, сколько бомбардировщиков "Ту-22" осталось у россиян. На русских аэродромах Сольцы и Шайковка после недавних атак полностью уничтожены два самолета, еще два повреждены, сказал Буданов.

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