РФ может устроить провокации в школах: какие города под серьезной угрозой

Оккупанты могут устроить провокации в школах / Коллаж фото Reuters

Российские оккупанты могут устроить провокации на территории учебных заведений. Под угрозой могут оказаться школьники на оккупированных территориях. Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он посоветовал не вести детей в школу 1 сентября.

"После сообщения об указании Путина взять все школы в частности Донецкой области под вооруженную охрану 1 сентября, я бы на месте родителей по меньшей мере проигнорировал первый звонок с оккупантами", - отметил советник мэра.

По его данным, под серьезной угрозой могут оказаться Донецк, Горловка, Мариуполь, Волноваха и другие оккупированные города.

"Просто обычно после таких анонсов у россиян первый звонок для гражданских украинцев превращается в печальный набат. Это же не предупреждение, а прямой анонс очередной провокации, которую оккупанты точно устроят в одной из школ Донецка, Горловки, Мариуполя, Волновахи и далее по списку оккупированных городов", - заявил Андрющенко.

Напомним, ранее оккупанты "анонсировали" химатаку по Одесской области. В РФ заявили, что Украина якобы готовит провокации для того, чтобы потом во всем обвинить российских военных.

Также в Минобороны РФ говорили о подготовке к обстрелам больниц. Они утверждали, что на территории учреждений находятся украинские военные, которые готовят провокации.

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