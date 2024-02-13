РФ может воевать без производства техники 3 года: в Reuters объяснили детали

У России есть возможность продолжать войну, не занимаясь при этом производством техники на протяжении нескольких лет.

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РФ может воевать без производства техники 3 года / коллаж: Главред, фото: росСМИ, Минобороны РФ

Страна-агрессор обладает большим количеством техники низкого качества, которая хранится на складах. На вооружении РФ есть около 1750 основных танков, тем временем в хранилищах содержатся еще 4000 единиц. Об этом сообщило издание Reuters.

ВС РФ имеют возможность поставить на замену уничтоженной техники ту старую, что стоит в хранилищах. С начала втторжения в Украину они потеряли уже более 3 000 танков.

Согласно словам журналистои издания, три тысячи уже потерянных танков равны довоенному активному инвентарю России.

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"Москва смогла обменять качество на количество, вытащив тысячи старых танков из хранилищ со скоростью, которая порой могла достигать 90 танков в месяц", — сообщили в отчете Международного института стратегических исследований.

Помимо прочего, на вооружении врага также находятся 1750 основных боевых танков, среди них:

Т-55 десятилетней давности

современные Т-80 и Т-90

др

При этом, в оборонный аналитик Александр Нейл всё же утверждает, что самый главный вопрос заключается в том, количестве совершенных танков, благодаря которым Россия может пойти в крупные наступательные операции.

Техника россиян

Как сообщал Главред, в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск Таврия защитники и защитницы стойко держат оборону и производят активные действия на определенных направлениях, в частности, перемалывают вражескую технику.

Также, у российских оккупантов нарастают проблемы с военной техникой на фронте. "Железо" у захватчиков заканчивается даже быстрее, чем личный состав. Поскольку новые танки у страны-агрессора России уже заканчиваются, ей приходится расконсервировать те, которые выпускались в 1950-х годах.

К тому же, командир 47-й ОМБр Дмитрий Рюмшин заявил, что российские захватчики не могут окружить или захватить Авдеевку, пока у украинских военных есть силы и средства держать оборону. По его словам, там все поля усеяны техникой и ликвидированным составом.

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