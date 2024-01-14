Огромный столб огня и дыма: ВСУ взорвали склад оккупантов на фронте

Украинские военные уничтожили российский склад со взрывчаткой с помощью дрона.

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Украинские военные уничтожили склад оккупантов / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Российские оккупанты стягивают на фронт свою технику и боеприпасы, чтобы применить их в войне против Украины. Однако украинские военные не отступают и делают все возможное, чтобы уничтожать силы врага.

Днепропетровская бригада территориальной обороны уничтожила склад оккупантов, где враг хранил взрывчатку. Видео, которое опубликовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ, уже разлетелось в Сети.

Вражеский склад уничтожил украинский беспилотник. На месте удара образовался огромный столб огня и дыма.

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"Праздничный фейерверк на складе взрывчатки оккупантов устроили пилоты 108-й отдельной бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.

Смотрите видео с кадрами уничтожения российского склада взрывчатки:

Украинские военные уничтожили склад оккупантов / фото: скриншот

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий сообщил, что главное достижение Украины в войне с Россией - это соотношение потерь. При том, что Украина даже была в наступлении, а Россия в обороне, потери оккупантов примерно вдвое-втрое больше.

Также, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что на фронте растет количество российских военнослужащих, которые отказываются идти в наступление. Из-за того, что оккупанты отказываются идти в наступление, на позиции прибывают представители высшего командования России. Они запугивают военных, угрожают расстрелами и проводят физическое насилие, отметил спикер ВСУ.

Помимо прочего, заявления кремлевских чиновников о создании "буферной зоны" для защиты Белгорода от украинских обстрелов не соответствуют реальности. Уведомление о наступление россиян в Харьковской области является пропагандой врага. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram.

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