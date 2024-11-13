'РФ надо дожать до мира': Зеленский раскрыл детали доклада Сырского

Ключевые тезисы Зеленского:
- Россия пытается расширить наступление на Купянском направлении
- Украина работает над увеличением поставок ракет и комплексов ПВО от партнеров
- Стратегическая цель - наладить производство систем ПВО и противоракет в Украине
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Россияне пытаются расширить наступательные действия на Купянском направлении. Об этом сообщил президент в вечернем видеообращении.
"Был доклад Главкома Сырского: фронт, и больше всего внимания - Донецкой области. Также - попыткам оккупанта расширить наступательные действия, в частности это Купянское направление; я благодарен всем нашим подразделениям за стойкость", - подчеркнул Зеленский.
Президент также поблагодарил украинских воинов ПВО, которые уничтожают "шахеды" и ракеты. Зеленский отметил, что сейчас идет работа над увеличением поставок ракет и комплексов от партнеров для защиты и усиления мобильных огневых групп.
"Сегодня утром сбили российскую баллистику. Это весомо. Каждый такой успех - это спасение жизней наших людей. Украина благодарна всем нашим партнерам, которые помогают противоракетами и системами защиты неба... Стратегическая цель - достичь и такого практического уровня сотрудничества с партнерами, чтобы мы здесь, в Украине, могли производить необходимые для нас системы противовоздушной обороны и противоракеты", - отметил глава государства.
Заленский также сообщил об активной работе над внутренним Планом устойчивости Украины, который будет поддерживать все аспекты, представленные партнерам в Плане победы. Сейчас проведены совещания с чиновниками, руководителями государственных компаний, Офисом Президента и секретарем СНБО.
"Будут продолжаться и в дальнейшем такие обсуждения со всеми, чья экспертиза может поддержать государство. Нужен детальный, доктринальный подход. Чтобы наше государство сейчас выстояло. И надо дожать Россию до честного мира. Обязательно все внутренние силы консолидируем. Благодарен всем, кто нам помогает", - добавил он.
Ракетный удар по Украине 13 ноября - главное
Напомним, в ночь на 13 ноября РФ впервые за 73 дня осуществила комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Атака РФ по столице продолжалась более двух часов, сообщили в КГВА.
Силы ПВО за ночь сбили 37 дронов и четыре ракеты. Всего было обнаружено 96 воздушных объектов противника, не учитывая управляемые авиабомбы.
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем поставки систем ПВО Украине. Шольц подтвердил, что до конца года Украина получит шестую систему IRIS-T.
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