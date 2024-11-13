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"РФ надо дожать до мира": Зеленский раскрыл детали доклада Сырского

Руслана Заклинская
13 ноября 2024, 22:15
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Россияне пытаются расширить наступление на Купянском направлении, рассказал президент Украины.
'РФ надо дожать до мира': Зеленский раскрыл детали доклада Сырского
РФ пытается расширить наступление на Купянском направлении / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Россия пытается расширить наступление на Купянском направлении
  • Украина работает над увеличением поставок ракет и комплексов ПВО от партнеров
  • Стратегическая цель - наладить производство систем ПВО и противоракет в Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Россияне пытаются расширить наступательные действия на Купянском направлении. Об этом сообщил президент в вечернем видеообращении.

"Был доклад Главкома Сырского: фронт, и больше всего внимания - Донецкой области. Также - попыткам оккупанта расширить наступательные действия, в частности это Купянское направление; я благодарен всем нашим подразделениям за стойкость", - подчеркнул Зеленский.

видео дня

Президент также поблагодарил украинских воинов ПВО, которые уничтожают "шахеды" и ракеты. Зеленский отметил, что сейчас идет работа над увеличением поставок ракет и комплексов от партнеров для защиты и усиления мобильных огневых групп.

"Сегодня утром сбили российскую баллистику. Это весомо. Каждый такой успех - это спасение жизней наших людей. Украина благодарна всем нашим партнерам, которые помогают противоракетами и системами защиты неба... Стратегическая цель - достичь и такого практического уровня сотрудничества с партнерами, чтобы мы здесь, в Украине, могли производить необходимые для нас системы противовоздушной обороны и противоракеты", - отметил глава государства.

Заленский также сообщил об активной работе над внутренним Планом устойчивости Украины, который будет поддерживать все аспекты, представленные партнерам в Плане победы. Сейчас проведены совещания с чиновниками, руководителями государственных компаний, Офисом Президента и секретарем СНБО.

"Будут продолжаться и в дальнейшем такие обсуждения со всеми, чья экспертиза может поддержать государство. Нужен детальный, доктринальный подход. Чтобы наше государство сейчас выстояло. И надо дожать Россию до честного мира. Обязательно все внутренние силы консолидируем. Благодарен всем, кто нам помогает", - добавил он.

Ракетный удар по Украине 13 ноября - главное

Напомним, в ночь на 13 ноября РФ впервые за 73 дня осуществила комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Атака РФ по столице продолжалась более двух часов, сообщили в КГВА.

Силы ПВО за ночь сбили 37 дронов и четыре ракеты. Всего было обнаружено 96 воздушных объектов противника, не учитывая управляемые авиабомбы.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем поставки систем ПВО Украине. Шольц подтвердил, что до конца года Украина получит шестую систему IRIS-T.

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