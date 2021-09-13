"РФ – не Талибан": Зеленский объяснил, почему Кремлю не удалось захватить всю Украину

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сравнение ситуации в Украине с тем, что происходит в Афганистане.

Как подчеркнул он в интервью американской телекомпании CNN, Украину некорректно сравнивать с Афганистаном. Глава государства говорит, что наша страна не зависит от США настолько сильно, как Кабул от Вашингтона.

Отвечая на вопрос о том, нет ли беспокойства по поводу того, что Киев может лишиться поддержки США, как произошло с Кабулом, Зеленский назвал подобные параллели некорректными.

"Я не думаю, что мы можем сравнивать это — Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан", - отметил президент.

Вместе с тем он напомнил, что в 2014 году украинцам удалось отстоять свою государственность, несмотря на то что им противостояла российская армия, а украинские вооруженные силы не имели никакой внешней поддержки.

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"Я уверен, что невозможно за 5-6-7 дней оккупировать такую географически большую страну с таким количеством населения, как Украина", - говорит глава государства.

Он также добавил, что РФ нельзя сравнивать по силе с Талибаном, ведь она располагает одной из самых сильных армий мира.

"Вот почему я считаю, что мы постояли за свою страну, и вот почему мы настолько независимы от любой другой экономики, насколько это возможно", — резюмировал Зеленский.

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Ранее Зеленский заявил, что глава Белого дома Джо Байден поддерживает вступление Украины в НАТО. Об этом Байден сказал украинскому коллеге во время их встречи в Вашингтоне.

По его словам, ответ американского главы длился около 20-30 минут. "Он сказал: "Я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение". Я слышал эту риторику от него перед встречей", — сказал Зеленский.