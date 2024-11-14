РФ перешла к новой тактике: враг планирует удары по АЭС и дамбам - Снегирев

Кремль хочет усилить давление на военно-политическое руководство Украины, поэтому прибегает к новой тактике разрушений.

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Противник готов и дальше шантажировать Украину, провоцируя техногенные катастрофы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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Враг перешел к созданию искусственных техногенных катастроф

Россия начала очень опасную игру и шантаж Украины

Страна-агрессор Россия на днях повредила дамбу Кураховского водохранилища, после чего начала разгонять фейковую информацию о якобы желании взорвать другие гидротехнические сооружения силами ВСУ.

Такие тезисы свидетельствуют о том, что вероятнее всего, сама РФ готовит новые удары по важным объектам Украины. Кремль таким образом хочет изменить свою тактику, чтобы усилить давление на Украину, заявил в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

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"Кроме военных целей, российские оккупанты перешли к тактике создания искусственных техногенных катастроф как на территориях, контролируемых Украиной, так и на оккупированных", - отметил он.

Аналитик отметил, что сразу после подрыва дамбы га Кураховском направлении оккупанты начали обвинять Украину в том, что ВСУ якобы атаковали с помощью беспилотников Запорожскую АЭС.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

"Это означает, что Российская Федерация перешла к информационному и политическому шантажу, а также давлению на военно-политическое руководство Украины через создание искусственных техногенных катастроф. Это очень опасный сценарий", - подчеркнул Снегирев.

Подрыв Кураховской дамбы - что известно

Напомним, Главред писал, что 11 ноября российские оккупанты взорвали дамбу Кураховского водохранилища, что в Донецкой области. Противник пытался повредить плотину в течение трех месяцев и только теперь ему это удалось, однако, несмотря на разрушения, вся вода из водохранилища не вытечет.

Впоследствии стало известно о последствиях повреждения плотины Кураховского водохранилища. С Кураховского водохранилища вылилось 15 миллионов кубометров воды, но, к счастью, села на реке Волчьей не затоплены.

Ранее также эколог Вадим Манюк сообщил, что несмотря на подрыв врага дамбы нет угрозы для жителей береговой линии реки Волчьей, ведь анонсированное поднятие уровня воды на метр-полтора лишь компенсирует его падение из-за жары.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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