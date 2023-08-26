РФ планирует перейти в наступление: в разведке Британии назвали направление

Россия хочет попытаться перехватить инициативу, считают в британской разведке.

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Российские военные / Радио Свобода, Минобороны РФ

В ближайшее время российские оккупанты могут активизировать наступление в районе Купянска и Лимана, сообщили в разведке Великобритании.

Несмотря на украинское контрнаступление на юге и под Бахмутом, в районе Купянска и Лимана РФ продолжает атаковать и достигает ограниченного локального продвижения, сообщает Минобороны Великобритании в соцсети Х.

"С тем как Украина постепенно продвигается на юге, Россия, согласно своей доктрине, должна была бы попытаться перехватить инициативу путем перехода к наступательным действиям на оперативном уровне. Купянск и Лиман - одно из возможных направлений, где это может произойти", - отмечают британские военные аналитики.

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Они не исключают, что российские оккупанты увеличат интенсивность наступательных действий на оси Купянск-Лиман в следующие два месяца. Их целью может стать продвижение на запад к реке Оскол для создания буферной зоны вокруг Луганской области, добавили в британской разведке.

Сообщение британской разведки / @DefenceHQ

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись вперед возле Бахмута: россияне стягивают туда новые силы. Российские военные восстанавливают свои силы и перегруппировываются на Лиманском и Купянском направлениях.

Напомним, ранее российские оккупанты обстреляли из РСЗО город Лиман в Донецкой области. Жертвами обстрела стали как минимум шесть человек, еще пятеро - получили ранения. Россияне нанесли удар по городу из РСЗО - попали в частный сектор. Повреждены дом и магазин.

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