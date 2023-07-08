РФ ударила из РСЗО по Лиману: 6 погибших, 5 раненых

Около 10 утра в субботу оккупанты нанесли удар по Лиману Донецкой области - попали в частный сектор. Повреждены дом и магазин.

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Оккупанты обстреляли Лиман / Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Утром в субботу, 8 июля, российские оккупанты обстреляли из РСЗО город Лиман в Донецкой области. Жертвами обстрела стали как минимум шесть человек, еще пятеро - получили ранения.

Как сообщил в Telegram председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, около 10 утра россияне нанесли удар по городу из РСЗО - попали в частный сектор. Повреждены дом и магазин.

"По меньшей мере 6 человек погибли и 5 ранены в результате обстрела российскими террористическими войсками Лимана", - написал Кириленко.

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По его словам, на месте работает полиция. Парамедики оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал Главред, в ночь на 8 июля российские беспилотники нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Враг попал в сельскохозяйственное предприятие, пострадал мужчина.

В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. Разрушениям подверглись: более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.

По данным МВД, в результате атаки оккупантов 10 человек погибли и 45 получили ранения (из них три ребенка).

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