РФ ударила из РСЗО по Лиману: 6 погибших, 5 раненых

Утром в субботу, 8 июля, российские оккупанты обстреляли из РСЗО город Лиман в Донецкой области. Жертвами обстрела стали как минимум шесть человек, еще пятеро - получили ранения.
Как сообщил в Telegram председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, около 10 утра россияне нанесли удар по городу из РСЗО - попали в частный сектор. Повреждены дом и магазин.
"По меньшей мере 6 человек погибли и 5 ранены в результате обстрела российскими террористическими войсками Лимана", - написал Кириленко.
По его словам, на месте работает полиция. Парамедики оказывают необходимую медицинскую помощь.
Как сообщал Главред, в ночь на 8 июля российские беспилотники нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Враг попал в сельскохозяйственное предприятие, пострадал мужчина.
В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. Разрушениям подверглись: более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.
По данным МВД, в результате атаки оккупантов 10 человек погибли и 45 получили ранения (из них три ребенка).
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