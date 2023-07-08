В Кривом Роге гремели взрывы, РФ ударила дронами: что известно

Ночью 8 июля "Шахеды" нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Пострадал 26-летний мужчина.

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РФ атаковала Кривой Рог в ночь на 8 июля / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на 8 июля российские беспилотники нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Враг попал в сельскохозяйственное предприятие, пострадал мужчина.

"Ночью враг ударил по Кривому Рогу. Применил беспилотники. Попал по сельскохозяйственному предприятию", - сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, произошло сразу два пожара. В целом, огонь охватил 360 кв. м. Спасатели его погасили.

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Уничтожены несколько складских помещений, изуродовано оборудование и машины.

По информации председателя ОВА, в результате вражеской атаки пострадал 26-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Лысак добавил, что сейчас продолжается обследование территории "прилета".

Что говорят в Воздушных силах

Ночью 8 июля 2023 года враг атаковал Украину иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).

В результате боевой работы подразделениями ПВО Сил обороны Украины уничтожены 5 ударных БпЛА "Shahed-136/131", сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Часть ударных БПЛА не удалось перехватить. "Шахеды" ударили по промышленным объектам и объектам инфраструктуры на Днепропетровщине и Кировоградщине. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Прошлой ночью защитники украинского неба уничтожили пять "Шахедов" / Фото: t.me/kpszsu

Ракетный удар РФ по Львову 6 июля

В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову.

Разрушениям подверглись: более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.

По данным МВД, в результате атаки оккупантов 10 человек погибли и 45 получили ранения (из них три ребенка).

В РФ после удара назвали цель атаки по Львову. В Министерстве обороны страны-агрессора цинично заявили, что специально ударили по Львову ракетами "Калибр". В Минобороны РФ говорят, что оккупанты нанесли удар высокоточным оружием якобы по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.

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