РФ сбила лишь часть: известно сколько ракет ATACMS запустила Украина по РФ - СМИ

В США подтвердили применение ракет ATACMS Украиной для ударов по военным целям на территории России, отмечают СМИ.

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Стало известно сколько ракет ATACMS запустила Украина по РФ - Reuters / Коллаж Главред, фото: СтратКом ВСУ, скриншот из видео

О чем говорится в материале Reuters:

Украина ударила по пункту поставки боеприпасов РФ в Брянской области ракетами ATACMS

Всего было выпущено 8 ракет ATACMS

Во вторник, на 1000-й день войны, Украина использовала американские ракеты ATACMS для удара по российской территории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в украинском и американском правительстве.

Российская сторона заявила, что сбила пять из шести ракет, запущенных по военному объекту в Брянской области. Обломки одной ракеты попали в цель, вызвав пожар, который быстро ликвидировали без жертв и значительных разрушений, согласно их сообщениям.

видео дня

Украина же сообщила, что атака была направлена на российский склад вооружений на расстоянии около 110 км от границы, что вызвало вторичные взрывы и детонацию.

"Украинские военные публично не уточнили, какое именно оружие они использовали, но источник в украинском правительстве и американский чиновник подтвердили, что они использовали ATACMS", - говорится в сообщении.

Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Россия смогла перехватить две из восьми ракет, выпущенных Украиной, и что целью удара стал пункт поставки боеприпасов.

Отмечается, что разрешение на использование ATACMS открывает для Украины новые возможности применения американских баллистических ракет по территории России. Однако их дальность до 300 км значительно уступает ракетам, которые Россия использует для атак по Украине, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", имеющие заявленную дальность до 2000 км.

По мнению военных экспертов, применение американских ракет для ударов в глубоком тылу России может помочь Украине ослабить позиции оккупантов. Однако этот шаг, сделанный через значительное время после начала войны, вряд ли сможет существенно повлиять на общий ее ход, который длится уже 33 месяца.

Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика: Главред

Удары ATACMS по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 ноября Вооруженные силы Украины впервые нанесли удар по территории России, использовав тактическую баллистическую ракету ATACMS. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники в украинских Силах обороны.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге призвал обеспечить защиту российского населения в связи с ударами баллистических ракет ATACMS по территории РФ.

Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс в интервью изданию O Globo заявил, что президент США Джо Байден дал разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

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