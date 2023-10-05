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РФ собралась воевать до 2025 года: эксперт объяснил, на что рассчитывает агрессор

Андрей Ганчук
5 октября 2023, 17:20 обновлено 5 октября, 17:26
Западный мир может сократить помощь Украине, однако санкции в отношении страны-оккупанта России будут сохраняться, считает Виталий Кулик.
Кулик, распад РФ
У Шойгу достаточно оптимистичный взгляд на сроки окончания войны - Кулик / Коллаж Главред, depositphotos.com

Заявление министра обороны оккупантов России Сергея Шойгу о том, что Москва собралась воевать против Украины до 2025 года обусловлены надеждой Кремля на смену власти в странах Запада. Однако если западный мир и может сократить военную или финансовую помощь Киеву, то санкции в отношении РФ отменять не будут. Об этом заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Россия, по всей видимости, надеется, что до 2025 года в странах Запада сменится власть. Но надежды Москвы тщетны, поскольку санкции не отменят.

"Возможно, они так себе и планируют, что произойдет смена режимов, к власти на Западе придут более покладистые политические силы, изменится характер глобального противостояния, России восстановит и нарастит мощности военно-промышленного комплекса, у них не будет голода и тому подобное. Но все попытки сделать это за полтора года в РФ ни к чему не привели – полноценного импортозамещения не произошло, необходимых микросхем собственного производства для ракет и для дронов у них нет, поэтому они завезены из третьих стран. Несмотря на дырявость санкционных режимов, они будут сохраняться – страны Запада не будут их пересматривать", - считает Кулик.

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Также он добавил, что особых перспектив у России нет – неизвестно, что для Москвы лучше: затяжная война и последующий распад или глобальная гражданская война.

"Запад может сократить военную или финансовую помощь Украине, но санкций, особенно технологического характера, никто не будет отменять. Рынки, где сейчас покупаются чипы для высокоточного оружия России, также сворачиваются, как шагреневая кожа. Китай далеко не является ее надежным стратегическим партнером, а глобальный Юг торгуется, как последний барыга на базаре. Поэтому ничего хорошего для России до 2025 года не произойдет. Поэтому у Шойгу достаточно оптимистичный взгляд на сроки окончания этой войны. Кроме того, неизвестно, что для России лучше – лучше затягивать войну и потом развалиться, или развалиться сейчас и не переходить в петлю до конца, то есть в глобальную гражданскую войну. Для нас единственная возможная победа – это развал России. Другие варианты неприемлемы, потому что все остальное не является победой или окончанием войны", - подчеркнул Виталий Кулик.

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продвигаются на фронте, но есть три проблемы. В частности, бойцам приходится преодолевать минные поля и сталкиваться с дефицитом боеприпасов и зенитных средств. Ожидается тяжелая зима.

В Институте изучения войны сообщили, что ВСУ продвинулись под Бахмутом. Украинские войска достигли продвижения возле Клещиевки и Андреевки, которые находятся недалеко от города.

Глава пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что самые тяжелые бои идут на Купянско-Лиманском направлении. Оккупанты сосредоточили там большое количество войск и военной техники.

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новости России Виталий Кулик война России и Украины
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