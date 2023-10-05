РФ собралась воевать до 2025 года: эксперт объяснил, на что рассчитывает агрессор

Западный мир может сократить помощь Украине, однако санкции в отношении страны-оккупанта России будут сохраняться, считает Виталий Кулик.

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У Шойгу достаточно оптимистичный взгляд на сроки окончания войны - Кулик / Коллаж Главред, depositphotos.com

Заявление министра обороны оккупантов России Сергея Шойгу о том, что Москва собралась воевать против Украины до 2025 года обусловлены надеждой Кремля на смену власти в странах Запада. Однако если западный мир и может сократить военную или финансовую помощь Киеву, то санкции в отношении РФ отменять не будут. Об этом заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Россия, по всей видимости, надеется, что до 2025 года в странах Запада сменится власть. Но надежды Москвы тщетны, поскольку санкции не отменят.

"Возможно, они так себе и планируют, что произойдет смена режимов, к власти на Западе придут более покладистые политические силы, изменится характер глобального противостояния, России восстановит и нарастит мощности военно-промышленного комплекса, у них не будет голода и тому подобное. Но все попытки сделать это за полтора года в РФ ни к чему не привели – полноценного импортозамещения не произошло, необходимых микросхем собственного производства для ракет и для дронов у них нет, поэтому они завезены из третьих стран. Несмотря на дырявость санкционных режимов, они будут сохраняться – страны Запада не будут их пересматривать", - считает Кулик. видео дня

Также он добавил, что особых перспектив у России нет – неизвестно, что для Москвы лучше: затяжная война и последующий распад или глобальная гражданская война.

"Запад может сократить военную или финансовую помощь Украине, но санкций, особенно технологического характера, никто не будет отменять. Рынки, где сейчас покупаются чипы для высокоточного оружия России, также сворачиваются, как шагреневая кожа. Китай далеко не является ее надежным стратегическим партнером, а глобальный Юг торгуется, как последний барыга на базаре. Поэтому ничего хорошего для России до 2025 года не произойдет. Поэтому у Шойгу достаточно оптимистичный взгляд на сроки окончания этой войны. Кроме того, неизвестно, что для России лучше – лучше затягивать войну и потом развалиться, или развалиться сейчас и не переходить в петлю до конца, то есть в глобальную гражданскую войну. Для нас единственная возможная победа – это развал России. Другие варианты неприемлемы, потому что все остальное не является победой или окончанием войны", - подчеркнул Виталий Кулик.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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