РФ создает фейковую 'победу': в DeepState объяснили, что происходит на Черниговщине

Российские захватчики зашли на пустую территорию и объявили о большой "побьеде", пояснили аналитики.

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Российские захватчики зашли на пустую территорию на Черниговщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 22 отдельная механизированная бригада

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Оккупанты создают фейковую "победу" на Черниговщине

Россияне пытаются вызвать панику среди населения

Ситуация в Черниговской области не изменилась

В заброшенном селе на Черниговщине россияне создают "фейковую победу". Оккупанты зашли в пустые села на территории области, которые отрезаны водой от материковой части Украины, чтобы осуществить информационную операцию. Об этом сообщили в DeepState.

Российские войска заявили о начале "некой операции" в Черниговской области, утверждая, что ВСУ якобы деморализованы и отступают. По данным Государственной пограничной службы Украины, после уничтожения моста возле Гремяча, села Муравьи, Новоселовка и Колос стали отрезанными реками Десна и Судость. При этом отмечается, что в этих селах не осталось местных жителей.

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"Совершенно очевидно, что иметь наблюдательные пункты в таких условиях для Сил Обороны нецелесообразно, ведь будут просто погибшие или пропавшие без вести. Соответственно оборонять данный полуостров смысла нет. Россияне зашли на пустую территорию и объявили о большой "побьеде", - отметили в DeepState.

Кроме этого, россияне даже установили свой флаг на разрушенном мосту со стороны полуострова, что также является частью роспропаганды. Эти действия используются для того, чтобы создать панику среди населения, которое не пользуется картами и ориентируется только на новости.

"Вывод. Россияне зашли в пустые села на территории, которые отрезаны водой от материковой части Украины. Сделали из этого медийку. Ситуация там не изменилась", - отметили аналитики.

ДРГ в Черниговской области - что известно

Как сообщал Главред, 15 ноября в СМИ появилась информация, что российские военные якобы зашли на Черниговщину в села Гремяч и Мурашки. Оккупанты, по сообщению, установили флаг на мосту через реку Судость.

Однако, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко опроверг эти данные, заявив, что российские ДРГ не заходили в город Гремяч. По его словам, диверсанты установили флаг возле разрушенного моста, но не переходили его. Демченко подчеркнул, что украинские войска полностью контролируют ситуацию на этом направлении.

Кроме этого, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что угрозы вторжения РФ на Черниговщину нет, есть лишь небольшая угроза от ДРГ. Он также назвал историю о Гремяче информационной операцией врага.

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