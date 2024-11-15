Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ создает фейковую "победу": в DeepState объяснили, что происходит на Черниговщине

Руслана Заклинская
15 ноября 2024, 19:29
1065
Российские захватчики зашли на пустую территорию и объявили о большой "побьеде", пояснили аналитики.
РФ создает фейковую 'победу': в DeepState объяснили, что происходит на Черниговщине
Российские захватчики зашли на пустую территорию на Черниговщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 22 отдельная механизированная бригада

Коротко:

  • Оккупанты создают фейковую "победу" на Черниговщине
  • Россияне пытаются вызвать панику среди населения
  • Ситуация в Черниговской области не изменилась

В заброшенном селе на Черниговщине россияне создают "фейковую победу". Оккупанты зашли в пустые села на территории области, которые отрезаны водой от материковой части Украины, чтобы осуществить информационную операцию. Об этом сообщили в DeepState.

Российские войска заявили о начале "некой операции" в Черниговской области, утверждая, что ВСУ якобы деморализованы и отступают. По данным Государственной пограничной службы Украины, после уничтожения моста возле Гремяча, села Муравьи, Новоселовка и Колос стали отрезанными реками Десна и Судость. При этом отмечается, что в этих селах не осталось местных жителей.

видео дня

"Совершенно очевидно, что иметь наблюдательные пункты в таких условиях для Сил Обороны нецелесообразно, ведь будут просто погибшие или пропавшие без вести. Соответственно оборонять данный полуостров смысла нет. Россияне зашли на пустую территорию и объявили о большой "побьеде", - отметили в DeepState.

Кроме этого, россияне даже установили свой флаг на разрушенном мосту со стороны полуострова, что также является частью роспропаганды. Эти действия используются для того, чтобы создать панику среди населения, которое не пользуется картами и ориентируется только на новости.

"Вывод. Россияне зашли в пустые села на территории, которые отрезаны водой от материковой части Украины. Сделали из этого медийку. Ситуация там не изменилась", - отметили аналитики.

ДРГ в Черниговской области - что известно

Как сообщал Главред, 15 ноября в СМИ появилась информация, что российские военные якобы зашли на Черниговщину в села Гремяч и Мурашки. Оккупанты, по сообщению, установили флаг на мосту через реку Судость.

Однако, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко опроверг эти данные, заявив, что российские ДРГ не заходили в город Гремяч. По его словам, диверсанты установили флаг возле разрушенного моста, но не переходили его. Демченко подчеркнул, что украинские войска полностью контролируют ситуацию на этом направлении.

Кроме этого, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что угрозы вторжения РФ на Черниговщину нет, есть лишь небольшая угроза от ДРГ. Он также назвал историю о Гремяче информационной операцией врага.

Читайте также:

Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Чернигова война в Украине ДРГ Черниговская область война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Минска-3" не будет: Зеленский раскритиковал Шольца за разговор с Путиным

"Минска-3" не будет: Зеленский раскритиковал Шольца за разговор с Путиным

19:50Украина
После потепления резко ударят морозы, будут снегопады и метели: известна дата

После потепления резко ударят морозы, будут снегопады и метели: известна дата

19:33Синоптик
РФ создает фейковую "победу": в DeepState объяснили, что происходит на Черниговщине

РФ создает фейковую "победу": в DeepState объяснили, что происходит на Черниговщине

19:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Большое пополнение авиации: Украина усилила позиции в небе - Романенко

Большое пополнение авиации: Украина усилила позиции в небе - Романенко

Налетят метели, будет много снега: в Украине ударит похолодание - стали известны даты

Налетят метели, будет много снега: в Украине ударит похолодание - стали известны даты

Путиниста Филиппа Киркорова объявили в розыск в РФ - что он вытворил

Путиниста Филиппа Киркорова объявили в розыск в РФ - что он вытворил

Гороскоп на завтра 16 ноября: Близнецам - сюрпризы, Козерогам - неожиданный доход

Гороскоп на завтра 16 ноября: Близнецам - сюрпризы, Козерогам - неожиданный доход

В Британии случилось событие, которе может примирить Гарри и Чарльза

В Британии случилось событие, которе может примирить Гарри и Чарльза

Последние новости

20:29

"Мне было приятно узнать": Туск рассказал, о чем Шольц говорил с Путиным

19:50

"Минска-3" не будет: Зеленский раскритиковал Шольца за разговор с Путиным

19:33

После потепления резко ударят морозы, будут снегопады и метели: известна дата

19:29

РФ создает фейковую "победу": в DeepState объяснили, что происходит на Черниговщине

19:05

1000 дней "большой" войны с Россией: что дальше?мнение

Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозеУкраину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозе
19:04

Традиция зародилась неожиданно: почему мы пьем шампанское на Новый год

18:49

Куриные яйца будут "резко" дорожать: каких цен ждать украинцам в декабре

18:40

"Ему именно это и нужно": Жданов объяснил, как Трамп может подыграть Путину

18:40

Надя Дорофеева впервые сообщила о будущем материнстве - детали

Реклама
18:40

Зеленский сделал важное предостережение перед переговорами Шольца и Путина - СМИ

18:06

При администрации Трампа война в Украине закончится быстрее, - Зеленский

17:51

Водителям на заметку: где нельзя парковать авто - грозит большой штраф

17:36

Украина повредила два корабля в Каспийске: разведка Британии оценила атаку по РФ

17:27

"Используют специальные одеяла": войска РФ изменили тактику на фронте - ВСУ

17:13

Сразу минус 10 лет: 3 правила от дизайнера, как выглядеть моложеВидео

16:52

Плакала двое суток: Ефросинина сделала интимное признание

16:36

Шольц впервые за два года провел переговоры с Путиным: СМИ раскрыли детали

16:31

Могут ли отобрать водительские права за игнорирование повестки: ответ Минобороны

16:22

Угроза вторжения РФ в Черниговскую область: в ЦПД сделали важное заявление

16:11

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 16 ноября - приметы

Реклама
16:10

Как засолить сало в банке: тайная добавка удивит поразительным результатомВидео

15:48

Путин и Шольц планируют провести телефонный разговор впервые за два года - Bloomberg

15:37

Стрельба на Киевщине: представитель ТЦК, вероятно, открыл огонь по мужчинеВидео

15:17

Бунт против договора с РФ: в Абхазии новые протесты, люди ворвались в парламент

15:12

Работает безотказно: для чего опытные хозяйки держат на кухне банку с уксусомВидео

14:56

Каким будет курс доллара в 2025 году: украинцам дали неутешительный прогноз

14:35

Путин "наставит рога": Трампу придется поставлять Украине больше оружия - Коваленко

14:33

В Раде заявили о подготовке масштабной реформы ТЦК и СП: что изменится

14:26

Поймать удачу за хвост: как правильно загадать желание на Новый год 2025

14:25

КНДР готовится массово изготавливать дроны: в Reuters сказали, как Путин помог Ким Чен Ыну

14:07

Симпатия Трампа к Путину: в США хотят вместе с РФ противостоять Китаю - Жданов

13:55

Порошенко может стать самым богатым олигархом еще во время войны - эксперт

13:46

Телеканал 2+2 начал съемки новогоднего комедийного детектива "Чертова сковорода"

13:38

Путин может развалить НАТО за 24 часа, Трамп будет беречь РФ: Жданов озадачил заявлением

13:22

Дмитрий Монатик нечаянно раскрыл пол будущего ребенка - детали

13:17

Голодные дети и психотропы: скандал в спецучреждении на Тернопольщине получил продолжение

13:14

Правительство обновляет критерии бронирования: когда начнет действовать новый порядок

13:09

Налетят метели, будет много снега: в Украине ударит похолодание - стали известны даты

13:08

Польские фермеры анонсировали новое блокирование границы: какая ситуация сейчас

13:02

Путин издал распоряжение по Курской области: оккупанты нависли над Суджей - Згурец

Реклама
12:58

"Не у всех сказок счастливый финал": роскошная Боржемская сделала новое заявление

12:52

Не видать удачи целый год: что нельзя делать на Рождество – строгие запреты

12:45

Переход границы военными РФ на Черниговщине: в ГПСУ сделали важное заявление

12:12

"Рвотный рефлекс": маму путинистки Наташи Королевой затравили в РФ

12:06

Большое пополнение авиации: Украина усилила позиции в небе - Романенко

11:52

Потепление накроет Украину: в каких областях будет +11 градусов

11:38

Массированный удар по Одессе: Зеленский рассказал, как остановить российский террор

11:32

Байден поехал в Латинскую Америку на встречу с Си Цзиньпином: о чем будут говорить

11:25

Прорыв оккупантов с бронетехникой к Купянску: в ВСУ раскрыли детали боев

11:03

Каким людям подходит черный цвет: стилист дала неожиданный ответ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять