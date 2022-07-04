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РФ выбили со Змеиного с помощью американских HIMARS: у Зеленского раскрыли детали

4 июля 2022, 20:59

Американские РСЗО помогли уничтожить российские склады и командные пункты, подчеркнул Михаил Подоляк.

HIMARS
РСЗО HIMARS / shephardmedia.com

В Офисе президента прокомментировали применение Вооруженными силами Украины против российских оккупантов американских реактивных систем залпового огня на колёсном шасси HIMARS.

Как написал в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк, с помощью американских РСЗО уже уничтожены российские склады и командные пункты.

Представитель ОП также обратил внимание на то, что с помощью HIMARS был освобожден остров Змеиный от российской оккупации.

"HIMARS уже доказали: американское оружие на голову выше всего, что имеет Россия", — добавил Подоляк.

Ситуация на Змеином

Ранее в Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов со стороны ВСУ по их позициям на оккупированном острове. Враг вынужден был спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

В Минобороны РФ "оригинально" объяснили выход своих войск со Змеиного. Мол, это жест доброй воли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

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