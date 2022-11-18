"Риск есть": эксперт рассказал, замерзнет ли Украина после российских обстрелов газовой инфраструктуры

Украинские газовики уже сталкивались с ликвидациями таких аварий / коллаж: Reuters, УНИАН

Армия РФ 17 ноября осуществила массированный обстрел газовой инфраструктуры на востоке Украины. Есть риски, что из-за вражеских ударов в нашей стране могут возникнуть проблемы с газоснабжением. Однако ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский убежден, что это маловероятно.

Как отметил Белявский в комментарии Оbozrevatel, украинские газовики уже сталкивались с ликвидациями таких аварий в ходе войны. Кроме того, система является разветвленной. По его словам, именно разветвленная система дает возможность даже в случае аварийной ситуации переподключать подачу газа.

"В газотранспортной системе Украины вместе с газораспределительной системой нашего государства с точки зрения конструкционных особенностей большинство объектов находится под землей. Это увеличивает риски по прерыванию газоснабжения по сравнению с энергосистемой. Потому что в энергосистеме большинство объектов в наземном исполнении, а в газотранспортной системе – в подземном. Риски существуют, но степень этих рисков по сравнению с энергосистемой меньше", - отметил специалист.

Белявский добавил, что Украине нужно как можно больше заявлять о необходимости "закрытия неба" над Украиной, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

"Не имею никакой информации, которая бы дала бы мне возможность четко сказать, как вчерашний обстрел может повлиять на состояние обеспеченности газа, но могу сказать, что первое – у наших газовиков есть опыт ликвидации аварий во время войны. Второе – система разветвленная и дает возможность даже в случае аварийной ситуации переподключать подачу газа, поэтому я настроен в своих оценках оптимистично. Осторожный оптимизм", - подытожил Белявский.

Отключение света в Украине

Недавно исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. При этом он отметил, что в Украину идет похолодание, следующими днями будет мороз.

Больше новостей о ситуации с электроснабжением в Украине: