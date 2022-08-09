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Риск взрыва на Запорожской АЭС: эксперт оценил, может ли РФ подорвать ядерный реактор

9 августа 2022, 12:35

РФ блефует, чтобы повысить ставки и чтобы на Украину оказывалось повышенное давление со стороны международных организаций, считает Михаил Гончар.

Запорожская АЭС
Запорожскую АЭС заминировали российские оккупанты / Фото УНИАН

Российские оккупанты открыто заявили, что заминировали все важные объекты захваченной ими Запорожской атомной электростанции. Однако взорвать атомный энергоблок с помощью штатных мин невозможно.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил Михаил Гончар - президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики.

По словам эксперта, РФ блефует, чтобы повысить ставки и чтобы на Украину оказывалось повышенное давление со стороны международных организаций.

"Россия убеждена, что ООН, МАГАТЭ будут призывать обе стороны, но прежде всего Украину как более слабую сторону, потому что Запорожская АЭС до сих пор функционирует в системе Энергоатома", - отметил Гончар.

В то же время эксперт не исключает, что Россия может пойти на подрыв здания энергоблока и даже при определенных обстоятельствах это может привести к аварии низкого уровня опасности.

"Кроме ядерной катастрофы вроде Чернобыля есть и более низкие уровни, где происходит утечка небольших объемов радиоактивного вещества. Как правило, это может быть утечка воды из контура охлаждения реактора с низким уровнем радиоактивности. И на это Россия может пойти. Но ядерные реакторы специально проектируются так, чтобы они были устойчивыми к применению конвенционного оружия. Грубо говоря, ядерный реактор можно уничтожить только ударом ракеты с ядерной боеголовкой, потому что корпус реактора сделан из расчета, что его так просто не возьмешь", - объяснил Гончар.

В РФ угрожают взорвать Запорожскую АЭС

Российские оккупанты открыто признают, что заминировали все важные объекты захваченной ими Запорожской атомной станции и будут использовать АЭС для ядерного шантажа.

В частности, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС рф, командующий гарнизоном Запорожской атомной электростанции генерал-майор Валерий Васильев в выступлении перед своими солдатами намекнул на готовность взорвать ЗАЭС при попытке штурма Вооруженных сил Украины.

"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей", - сказал он.

Обстрел оккупантами Запорожской АЭС

Вечером 5 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел. Он заявил, что оккупанты создали рискованную ситуацию для всей Европы, и что это "дерзкое преступление" является серьезным "актом терроризма".

Позже в Энергоатоме сообщили, что российские захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на оккупированной Запорожской атомной электростанции.

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