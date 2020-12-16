Родители обвиняют врачей после смерти молодого нацгвардейца от Covid-19

Руслан Петриченко / Фото: 33 канал

В Виннице 24-летний военнослужащий Национальной гвардии Руслан Петреченко умер в больнице вследствие осложнений коронавируса.

Как информирует 33 канал, мама солдата работает медиком и утверждает, что врачи не оказали ее сыну необходимую помощь.

По словам жены солдата, он заразился на службе в командировке и ппытался сначала лечиться дома. Однако компьютерная томография показала, что 75% легких Руслана поражено пневмонией. Тогда его положили в больницу.

Мужчина лечился в больнице две недели и постоянно жаловался, что персонал не подходит к нему и не уделяет внимание. Мать рассказала, что ее сын отказывался пить и есть, потому что к нему вообще не подходили санитарки. Руслана подключили к кислороду только через 12 часов после госпитализации, до этого он просил помощи у врачей и медсестер.

Руслан и Ирина Петреченко / Фото: 33 канал

Петреченко жаловался родителям, что с ним в мужской палате лежала женщина, которой также не оказывали должную медицинскую помощь, порой некому было принести воды. Он рассказал, что тяжелая пациентка впоследствии умерла, ее труп полдня лежал в палате.

Отец предполагает, что его сын мог умереть от того, что в кислородном аппарате упало давление, потому что рассказывал, как в больнице были перебои с кислородом. Однако местные власти Винницы эту информацию опровергают и утверждают, что в этой больнице не было проблем с кислородом. Сейчас в городе работает комиссия, которая выясняет возможные причины смерти молодого человека.

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