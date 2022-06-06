УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия не возьмет Донбасс: военный аналитик объяснил причины

6 июня 2022, 01:55

Незначительные успехи российской армии на Донбассе связаны либо с неуспехами ВСУ, либо с тем, что россияне "задавливают железом" и количеством личного состава.

false
Военный эксперт объяснил, почему России не удастся захватить Донбасс/ УНИАН, Reuters

Армия РФ не сможет захватить весь Донбасс, как они планируют. Российские военные начинают там "захлебываться" и всёе чаще демонстрируют поражения и ошибки.

Вывод о неуспешности наступления РФ на Донбассе следует уже из того, как много времени россияне тратят, чтобы захватить отдельные населенные пункты, и как часто бойцы ВСУ разбивают их в одних и тех же самых местах. Почему России не удастся захватить Донбасс, объяснил офицер армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин, пишет "Новое время".

"Село Долгенькое, о котором много упоминалось, постоянно переходило из рук в руки. То есть они, сконцентрировав огромную группировку, не могут взять село. Мы говорим о фронте в тысячи километров, мы говорим о десятках тысяч людей, а суммарно – это сотни тысяч, и постоянно слышим в СМИ, что неделями идет война за какое-то одно село. Какие можно дать оценки армии, которая неделями бьется за село – не город, не поселок?", – отмечает Левин.

Там, где российские военные имеют какие-то успехи, они связаны скорее всего или с неуспехами украинской армии, или с тем, что армия РФ бросила в бой огромное число личного состава и техники, чтобы "задавить" сопротивление украинцев людьми и железом. Так, в некоторых местах оккупанты пытаются выставить 100 стволов артиллерии против украинских 20.

"Даже несмотря на это, мы видим, что у них не получилось форсировать Северский Донец, у них не получилось перерезать трассу и сообщение с Северодонецком и Лисичанском. В Северодонецке для них там мясорубка – украинское контрнаступление и подошедшие резервы перемалывают их часто", – отмечает военный эксперт.

Он также напомнил, что россияне застряли под городом Изюм на Харьковщине – им не удается оттуда отойти и выдвинуться на Славянск.

По словам Левина, главная проблема российского войска сейчас – это отсутствие резервов. Россию от провала могла бы спасти лишь мобилизация. Однако для того, чтобы российское наступление не провалилось окончательно, мобилизовать придется сотни тысяч людей, меньшее количество для РФ просто не поможет.

"Но мы видим, что они не думают объявлять мобилизацию, они не имеют инфраструктуры для этого", – подытожил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров разразился новыми угрозами Украине – говорит, что в ближайшие дни российские войска якобы планируют применить на Донбассе какие-то новые тактические приемы и усилить наступление.

Напомним, россияне сами обстреляли оккупированный Донецк из минометов, пытаясь инсценировать обстрел с подконтрольной Украине территории. Однако эту ложь помогли вычислить пользователи социальных сетей.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Читайте также:

война в Украине российские военные вторжение России российские войска новости Донбасса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:28

Лукашенко мог бы вторгнуться в Украину: белорусский эксперт назвал условия, необходимые для этого

01:59

Даша Квиткова раскрыла подробности новой беременности

01:55

Россия не возьмет Донбасс: военный аналитик объяснил причиныВидео

01:23

Гороскоп Таро на неделю 6-12 июня: Девам – деньги, Скорпионам – хорошие новости, Водолеям – важная встреча

01:16

Пока в Украине война: замалчивающая агрессию РФ Седокова с голыми ягодицами страдает о прошлом

Реклама
00:04

Запорожская область оккупирована почти на 60% - ОВА

05 июня, воскресенье
23:52

"Мировой бойкот так или иначе должен произойти": Ольга Сумская поддержала отказ от русской культуры

23:31

Осмелится ли Беларусь напасть на Украину: ответ экспертаВидео

22:49

"Прощались и не знали, увидимся ли снова": Катя Осадчая впервые за время войны встретилась с отцом

22:31

В Крыму пенсионерка облила кровью могилу убитого в Бердянске оккупанта

21:53

Украинского нардепа задержали в Молдове: в базу розыска Интерпола он был внесен Беларусью

21:40

"Другой тактики нет": Луганщину будут равнять с землей - ГайдайВидео

21:14

Под Харьковом ликвидировали самого знаменитого бурята-вагнеровеца Ваху

21:14

Минобороны: Запад должен понять, что помощь Украине - это не разовая акция

20:57

Украина в тяжелом матче минимально проиграла Уэльсу

20:33

Рената Литвинова показала редкое фото Земфиры - певицу сложно узнать

20:15

Россияне беспощадно обстреливают Харьковщину, препятствуют применению беспилотников

20:10

Приметы на 7 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:59

"Лучше, чем на коленях": Эктор-Хименес Браво готов умереть в бою, защищая Украину

19:42

Самый вкусный заливной пирог с идеальной начинкой: простой рецепт за несколько минутВидео

Реклама
19:38

Рашисты закрыли Мариуполь на карантин, в городе свирепствует эпидемия

19:20

На Херсонщине пьяные боевики "ДНР" застрелили супругов ради развлеченияВидео

19:05

Больше, чем сообщают: Арестович назвал реальные потери армии РФВидео

18:50

Приметы на 6 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:44

Джонсону могут объявить вотум недоверия - Sunday Times

18:43

Бессмысленные игры Кремля: зачем Россия обстреляла Донецк и Киевмнение

18:39

ВСУ в мешках отправили домой партию оккупантов с офицерскими званиями

18:07

Оля Полякова рассказала, как Алексей Арестович укладывал ее в постель: "Мужчины, берите пример!"

18:02

Известный адвокат Маси Найем тяжело ранен в голову: он воюет против РФВидео

17:53

"Пропагандисты беснуются от убогости": Барских высказался о своем "концерте" в России

17:45

"Прилетела ответка за Донецк": дочь Невзорова радуется смертям украинцев, восхваляя Путина

17:29

Путин побоится нанести ядерный удар, он просто блефует - ДенисенкоВидео

17:01

На Донбассе уничтожен один из командиров оккупантов: что известно о генерале-рашистеВидео

16:38

Украина должна стать членом ЕС: "это наш моральный долг" - Урсула фон дер ЛяйенВидео

16:35

Война с Россией – почему все решится летоммнение

16:16

В МВД раскрыли сценарий освобождения Донбасса: ВСУ зайдут на территорию РФВидео

16:13

"Могут еще две недели делать вид, что он жив": Арестович рассказал о жизни после смерти ПутинаВидео

16:01

В "ДНР" хотят казнить пленных иностранцев: боевики назвали их именаВидео

15:41

США отправляют в Украину боевые вертолеты Ми-17

15:41

"А где бикини?": Ивлеева обескуражила фото в прозрачном лифчике

Реклама
15:28

Глава ВР о Венгрии: поливают Украину грязью и отбеливают Россию

15:25

Россияне опозорились ракетным ударом по Киеву: в УЗ разнесли заявление РФ об уничтожении склада танковВидео

15:18

ЕС может отказаться от российского газа: уже разработан план - еврокомиссарВидео

14:46

"Какой смысл скрывать?": Гребенщиков выдал все, что думает о СМИ в РФ и войне в Украине

14:43

Рашистов выбивают с Херсонщины: ВСУ освобождают оккупированный югВидео

14:38

"Гоняют" самолеты в напряженном режиме: Жданов оценил опасность от авиации РФВидео

14:37

ВСУ устроили файер-шоу На Луганщине: уничтожили вражеский склад с боеприпасамиВидео

14:22

Почему запаниковала и мечется Россиямнение

14:14

Сергей Стерненко. Матери оккупантов жалуются, что их сыновей нетВидеоблоги

14:11

В МИД потребовали от спикера парламента Венгрии справку из психбольницыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять