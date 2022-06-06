Россия не возьмет Донбасс: военный аналитик объяснил причины

Военный эксперт объяснил, почему России не удастся захватить Донбасс/ УНИАН, Reuters

Армия РФ не сможет захватить весь Донбасс, как они планируют. Российские военные начинают там "захлебываться" и всёе чаще демонстрируют поражения и ошибки.

Вывод о неуспешности наступления РФ на Донбассе следует уже из того, как много времени россияне тратят, чтобы захватить отдельные населенные пункты, и как часто бойцы ВСУ разбивают их в одних и тех же самых местах. Почему России не удастся захватить Донбасс, объяснил офицер армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин, пишет "Новое время".

"Село Долгенькое, о котором много упоминалось, постоянно переходило из рук в руки. То есть они, сконцентрировав огромную группировку, не могут взять село. Мы говорим о фронте в тысячи километров, мы говорим о десятках тысяч людей, а суммарно – это сотни тысяч, и постоянно слышим в СМИ, что неделями идет война за какое-то одно село. Какие можно дать оценки армии, которая неделями бьется за село – не город, не поселок?", – отмечает Левин.

Там, где российские военные имеют какие-то успехи, они связаны скорее всего или с неуспехами украинской армии, или с тем, что армия РФ бросила в бой огромное число личного состава и техники, чтобы "задавить" сопротивление украинцев людьми и железом. Так, в некоторых местах оккупанты пытаются выставить 100 стволов артиллерии против украинских 20.

"Даже несмотря на это, мы видим, что у них не получилось форсировать Северский Донец, у них не получилось перерезать трассу и сообщение с Северодонецком и Лисичанском. В Северодонецке для них там мясорубка – украинское контрнаступление и подошедшие резервы перемалывают их часто", – отмечает военный эксперт.

Он также напомнил, что россияне застряли под городом Изюм на Харьковщине – им не удается оттуда отойти и выдвинуться на Славянск.

По словам Левина, главная проблема российского войска сейчас – это отсутствие резервов. Россию от провала могла бы спасти лишь мобилизация. Однако для того, чтобы российское наступление не провалилось окончательно, мобилизовать придется сотни тысяч людей, меньшее количество для РФ просто не поможет.

"Но мы видим, что они не думают объявлять мобилизацию, они не имеют инфраструктуры для этого", – подытожил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров разразился новыми угрозами Украине – говорит, что в ближайшие дни российские войска якобы планируют применить на Донбассе какие-то новые тактические приемы и усилить наступление.

Напомним, россияне сами обстреляли оккупированный Донецк из минометов, пытаясь инсценировать обстрел с подконтрольной Украине территории. Однако эту ложь помогли вычислить пользователи социальных сетей.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Читайте также: