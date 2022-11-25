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Россия обстреляла все украинские ТЭС и ГЭС : Шмыгаль рассказал, где ситуация хуже всего

25 ноября 2022, 18:05

В каждой области до сих пор обесточены от 200 до 400 тысяч потребителей, наихудшая ситуация в 5 областях.

Свет, электроэнергия, Денис Шмыгаль
Россия обстреляла все украинские ТЭС и ГЭС / коллаж фото УНИАН, скрин

Российские оккупанты обстреляли все тепловые и гидроэлектростанции. В Украине нет ни одной такой станции, которая не была бы обстреляна врагом. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Однако несмотря на массированный ракетный обстрел, который устроила Россия, украинская энергосистема смогла выйти из"тяжелой системной аварии".

"Сейчас производители электроэнергии обеспечивают 70% покрытия потребностей в потреблении. Запитана почти вся критическая инфраструктура в стране. Магистральная высоковольтная инфраструктура работает, но проблемы сохраняются в распределительных сетях облэнерго по территории всего государства", - написал Денис Шмыгаль.

По его данным, в каждой области до сих пор обесточены от 200 до 400 тысяч потребителей.

"Вся магистральная высоковольтная инфраструктура работает, но проблемы сохраняются в распределительных сетях облэнерго по территории всего государства. В среднем от 200 до 400 тыс. потребителей обесточены в каждой области в те или иные часы", - добавил Шмыгаль.

Самая сложная ситуация сейчас в Хмельницкой, Одесской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской областях.

Отключение света в Украине

Напомним, 23 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области были "прилеты".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному исчезновению электроэнергии в большей части областей страны, 16 регионов вновь были запитаны по состоянию на утро четверга, 24 ноября.

Позже, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной атаки со стороны РФ. Во все области уже подана электроэнергия, поэтому в ближайшие дни в Украине введут плановые отключения света, вместо аварийных.

В Forbes рассказали о тре сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Другие новости:

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