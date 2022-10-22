Россия должна против 'депутинизацию': все преступники должны сесть пожизненно - Кристоф Хойсген

Россия должна пройти депутатизацию / Фото Reuters, Telegram

Диктаторская политика президента РФ Владимира Путина неприемлема. Россия должна пройти "депутинизацию". Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, сообщает Deutsche Welle.

"Должно быть что-то, что мы в Германии называем денацификацией. Что–то вроде "депутинизации", - сказал он.

Хойсген добавил, что РФ должна выплатить Украине репарации за разрушенные дома, объекты инфраструктуры и искалеченные жизни украинцев.

Он призвал к персональной ответственности и пожизненному лишению свободы всех военных преступников.

"Это важно для жертв, но также и для предотвращения военных преступлений в будущем", - добавил Хойсген.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

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