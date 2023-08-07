Россия готовит ракеты: украинцев предупредили о новой угрозе

Украина тоже готовит ответ.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-gotovit-rakety-ukraincev-predupredili-o-novoy-ugroze-10491571.html Ссылка скопирована

РФ беспомощна в Черном море / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот: видео

Российские войска готовят новую порцию ракетных ударов по украинским городам. Думать иначе было бы наивно, высказался в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

Он отметил, что надо быть морально готовыми и к ударам россиян по энергообъектам, и по жилым домам.

"Россия - государство-террорист. И практика ракетных террористических ударов по украинским городам - как по энергетическим, так и по социальным, жилым объектам... Это было уже много раз. Думать, что что-то изменилось, было бы наивно", - ответил Юсов.

видео дня

Юсов подчеркнул, что и Украина готовится к такому развитию событий, а партнеры, осознавая все риски со стороны РФ, усиливают украинскую ПВО.

"Российские террористы могут продолжать такие террористические атаки, и мы к этому должны быть готовы", - подчеркнул он.

Отдельно представитель ГУР отметил, что россияне не способны "особо ничего сделать" с украинскими атаками на их флот в Черном море.

Удары РФ по Украине и ответ ВСУ

В течение последних нескольких месяцев российские оккупанты в основном атаковали украинскую портовую инфраструктуру и военные объекты, при этом не считаясь с жизнями мирного населения.

В частности, вечером 7 августа российские террористы нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре в Покровске. По состоянию на 20:40 было известно об одном погибшем. Людей продолжают доставать из-под завалов, поэтому, вероятно, количество жертв возрастет.

В то же время Украина целенаправленно атакует российские корабли в Черном море, чтобы отогнать Черноморский флот к берегам России.

В этом месяце был нанесен удар по стоявшему на якоре в Новороссийске российскому десантному кораблю "Оленегорский горняк", а вскоре после этого - по нефтеналивному танкеру "Сиг" у берегов Крыма. Оба были серьезно повреждены, и их пришлось спасать буксирами.

Вас могут заинтересовать новости: