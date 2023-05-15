Россия изменила тактику ракетных атак на Украину: ISW раскрыл планы оккупантов

Оккупанты меняют тактику своих ударов для снижения способности Украины проводить контрнаступление.

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Оккупанты меняют тактику обстрелов Украины / коллаж Главред: фото: Донецкая ОВА, УНИАН

Страна-агрессор Россия все активнее атакует Украину беспилотниками и ракетами. Это, вероятно, является частью новой кампании врага, которая направлена на снижение способности Киева проводить контрнаступательные операции в ближайшем времени.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете отметили, что с 19 апреля оккупационные войска РФ нанесли по меньшей мере 10 серий ударов по всей Украине, особенно по тыловым районам.

Российские оккупанты использовали гораздо меньше высокоточных ракет в этой последней серии ударов по сравнению с их неудачной кампанией, направленной на удары по критически важной инфраструктуре Украины с осени 2022 года по зиму 2023 года.

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Ранее ISW оценивал, что российские войска, вероятно, израсходовали большую часть своих точных ракет в предыдущей воздушной кампании, и нынешняя российская воздушная кампания может использовать гораздо меньше этих ракет в попытке сохранить оставшиеся ограниченные запасы.

Однако россияне в значительной степени полагаются на запуски большого количества беспилотников Shahed иранского производства для преодоления украинской ПВО. При этом украинские силы были более эффективными в уничтожении российских высокоточных систем, чем во время предыдущей российской воздушной кампании.

"Новая российская воздушная кампания, похоже, сосредоточена на Киеве и предполагаемых украинских военно-промышленных и материально-технических объектах в глубоком тылу. Более ограниченная воздушная кампания в настоящее время была более регулярной, чем предыдущая широкая российская кампания против критической инфраструктуры, и ISW ранее оценивала, что российские силы, возможно, пытаются наносить почти ежедневные серии ударов, чтобы показать себя успешными сдерживателями будущих украинских контрнаступательных операций", – говорится в отчете.

Аналитики указывают на то, что предполагаемые цели и ограниченный характер нынешней кампании Кремля указывают на обеспокоенность россиян текущими возможностями Украины по проведению контрнаступательных операций. При этом снижение эффективности этих ударов РФ, вероятно, не слишком ограничивает возможности Украины в целом, добавляют эксперты.

Ракетные удары по Украине

РФ бьет ракетами по глубокому тылу. Оккупанты пытаются противостоять элементам единства европейских стран. РФ накапливала число ракетоносителей в Черном море, а перед атакой их было 4 из 28 "Калибрами".

У Зеленского приняли решение об усилении защиты от атак РФ. Во время Ставки обсудили возможности усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры.

РФ планировала кинжалом взорвать Раду в ответ на удар дрона по Кремлю. Рассвет считает, что в случае успеха этот сценарий российские пропагандисты планировали транслировать до 9 мая как "победу".

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