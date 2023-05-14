Россия после Путина и ракеты на Кремль: эксперт рассказал, как Украине обезопаситься от Москвы

Украина ракеты с дальностью пуска 300 километров просит более полутора лет, хотя изготовить их можно лишь за полгода, считает Александр Кочетков.

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Украина должна быть настолько сильной, чтобы Россия боялась удара баллистической ракетой по Кремлю - политолог / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

После Владимира Путина к власти в стране-агрессоре России могут придти силовики, и тогда там будет править "коллективный Путин". Ситуация будет нести для Украины постоянные риски, поэтому нужно вооружиться так, чтобы в Москве понимали – в случае войны по Кремлю будут лететь не беспилотники, а баллистическая ракета. Об этом заявил политический аналитик Александр Кочетков.

В интервью Главреду он рассказал о том, что после Путина к власти в Кремле могут прийти силовики – так называемый "коллективный Путин". Присутствие подобного руководства в Москве создаст для Украины постоянные риски.

"И минимизация рисков для нас заключается в том, что нам надо очень быстро вооружиться современным вооружением, часть из которого мы производим сами в кооперации с нашими союзниками. И не упрашиваем их дать нам ракеты. Потому что ракеты на 300 километров мы просим больше чем полтора года, хотя изготовить их возможно за полгода", - отметил Кочетков.

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По его словам, в России в будущем должны понимать, что нападение на Украину обернется ударом по Кремлю какой-нибудь серьезной баллистической ракетой. Москва понимает исключительно язык силы.

"То есть надо вооружиться и быть настолько сильными, чтобы у путинистов и постпутинистов не возникало даже мысли о том, что можно снова зайти в Украину, потому что здесь они получат настолько серьезный отпор, что тогда по Кремлю будут лететь не только какие-то детские беспилотники, а серьезная баллистическая ракета. Вот это и будет гарантией, ибо другого они не понимают – только силу. И тот же Пригожин должен говорить то, что Украина сильная и периодически нас бьет. То есть даже он это признает", - подчеркнул Александр Кочетков.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проведет контрнаступление и оттеснит российских оккупантов.

По его словам, когда ВСУ подойдут к Крыму, Путину придется искать выход из ситуации. На него будет оказывать давление собственное окружение.

13 мая в Сети сообщили, что в Брянской области, на территории страны-оккупанта России, упали два военных самолета Су-34 и Су-35, а также два вертолета Ми-8. Причины падения воздушных суден не указаны. Минобороны РФ информацию официально не комментирует.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что падение военных самолетов в России – начало "контрСВО" в стране.

По его словам, россияне ошибались, когда думали, что война против Украины не перенесется на их территорию.

Смотрите видео, в котором Кочетков сделал прогноз о власти в России после Путина

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