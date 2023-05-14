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Россия после Путина и ракеты на Кремль: эксперт рассказал, как Украине обезопаситься от Москвы

Андрей Ганчук
14 мая 2023, 04:00
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Украина ракеты с дальностью пуска 300 километров просит более полутора лет, хотя изготовить их можно лишь за полгода, считает Александр Кочетков.
Кремль, войска РФ
Украина должна быть настолько сильной, чтобы Россия боялась удара баллистической ракетой по Кремлю - политолог / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

После Владимира Путина к власти в стране-агрессоре России могут придти силовики, и тогда там будет править "коллективный Путин". Ситуация будет нести для Украины постоянные риски, поэтому нужно вооружиться так, чтобы в Москве понимали – в случае войны по Кремлю будут лететь не беспилотники, а баллистическая ракета. Об этом заявил политический аналитик Александр Кочетков.

В интервью Главреду он рассказал о том, что после Путина к власти в Кремле могут прийти силовики – так называемый "коллективный Путин". Присутствие подобного руководства в Москве создаст для Украины постоянные риски.

"И минимизация рисков для нас заключается в том, что нам надо очень быстро вооружиться современным вооружением, часть из которого мы производим сами в кооперации с нашими союзниками. И не упрашиваем их дать нам ракеты. Потому что ракеты на 300 километров мы просим больше чем полтора года, хотя изготовить их возможно за полгода", - отметил Кочетков.

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По его словам, в России в будущем должны понимать, что нападение на Украину обернется ударом по Кремлю какой-нибудь серьезной баллистической ракетой. Москва понимает исключительно язык силы.

"То есть надо вооружиться и быть настолько сильными, чтобы у путинистов и постпутинистов не возникало даже мысли о том, что можно снова зайти в Украину, потому что здесь они получат настолько серьезный отпор, что тогда по Кремлю будут лететь не только какие-то детские беспилотники, а серьезная баллистическая ракета. Вот это и будет гарантией, ибо другого они не понимают – только силу. И тот же Пригожин должен говорить то, что Украина сильная и периодически нас бьет. То есть даже он это признает", - подчеркнул Александр Кочетков.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проведет контрнаступление и оттеснит российских оккупантов.

По его словам, когда ВСУ подойдут к Крыму, Путину придется искать выход из ситуации. На него будет оказывать давление собственное окружение.

13 мая в Сети сообщили, что в Брянской области, на территории страны-оккупанта России, упали два военных самолета Су-34 и Су-35, а также два вертолета Ми-8. Причины падения воздушных суден не указаны. Минобороны РФ информацию официально не комментирует.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что падение военных самолетов в России – начало "контрСВО" в стране.

По его словам, россияне ошибались, когда думали, что война против Украины не перенесется на их территорию.

Смотрите видео, в котором Кочетков сделал прогноз о власти в России после Путина

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