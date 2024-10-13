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Россия может остаться без поддержки Китая и Индии: топ-генерал США назвал условие

Юрий Берендий
13 октября 2024, 03:34
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Китай и Индия могут перестать поддерживать Россию в случае применения ею тактического ядерного оружия, отметил генерал США Бен Ходжес.
Россия может остаться без поддержки Китая и Индии: топ-генерал США назвал условие
Россия может остаться без поддержки Китая и Индии / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что Россия вряд ли решится на использование ядерного оружия из-за катастрофических последствий, которые это будет иметь прежде всего для самой Москвы. Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы должны серьезно воспринимать ядерную угрозу, ведь Россия имеет тысячи единиц ядерного оружия и, очевидно, что ее не волнует количество невинных жизней, которые могут быть потеряны, даже среди своих граждан. Поэтому игнорировать такую угрозу невозможно. Однако, я считаю, что вероятность того, что Россия действительно применит ядерное оружие, очень и очень низкая, потому что она не получает с этого никакой реальной выгоды", - считает Ходжес.

По его словам, основная выгода для России заключается в самой угрозе применения ядерного оружия, поскольку это заставляет некоторые страны, такие как США и Германия, быть более осторожными в своих действиях. Ходжес отметил, что Путин больше склоняется к использованию ядерной риторики для запугивания, чем для реального применения оружия.

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Генерал добавил, что в случае применения ядерного оружия Россия столкнется с тяжелыми последствиями. Даже страны, такие как Китай и Индия, могут прекратить поддержку Москвы из-за угрозы потерять доступ к дешевой нефти и газу, которые могут стать мишенью для санкций или действий США.

"Поэтому, по моему мнению, вероятность использования Россией ядерного оружия крайне низкая. Когда Путин говорит о новой доктрине или проводит ядерные учения, то все это часть информационной операции, направленной на постоянное напоминание США: "Эй, у нас есть ядерное оружие". Они видят, как мы реагируем и насколько нас это беспокоит. Поэтому в результате мы фактически парализованы", - добавил он.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Кто такой Бен Ходжес

Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.

Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

Ядерные угрозы России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 октября, в день рождения Владимира Путина, Россия вывела на боевое дежурство ядерный ракетный комплекс "Ярс". Пропагандисты заявляют, что "Ярс" может поражать цели на расстоянии до 11 тысяч километров и имеет взрывную мощность эквивалентную миллиону тонн.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, пояснил, что неизвестно, является ли это боевое дежурство комплекса "Ярс" частью ротации, или Россия пытается запугать Запад.

Политолог Андрей Золотарев отметил, что в случае применения Россией тактического ядерного оружия, Запад может ответить конвенционными ударами, избежав использования ядерного оружия, чтобы не допустить взаимного уничтожения.

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