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Россия набирает новое "мясо", чтобы перебросить в Украину - разведка

23 июля 2022, 18:35

Формирование батальонов добровольцев проходит исключительно через военкоматы РФ, а также контролируется Кремлем.

Путин, Россия, НАТО
Россия готовит "пушечное мясо" на войну / колаж УНИАН, Reuters

До конца июля Россия намерена сформировать 16 батальонов, а также новый корпус в Нижегородской области, сообщил представитель украинский разведки Вадими Скибицкий в интервью "Радио Свобода".

"Первое, что касается этих так называемых добровольческих батальонов. Это новый подход, который Россия начала совсем недавно. Месяц назад около 50 субъектов России получили приказ на формирование батальонов численностью 500-600 человек. Мы четко знаем, что на сегодняшний день уже сформировано 8 батальонов. Планируется сформировать к концу месяца еще 8 батальонов. В каждом регионе, в том числе в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, будет такой батальон", – рассказал Вадим Скибицкий.

По словам разведчика, формирование батальонов добровольцев проходит исключительно через военкоматы РФ, а также контролируется Кремлем.

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Также известно, что враг формирует еще один корпус в Нижегородской области – это от 10 до 15 тысяч человек.

"Там идет и формирование, и боевое согласование и другие вопросы, касающиеся создания нового объединения. И мы не исключаем, что этот корпус будет брошен на нашу территорию. Российское руководство пытается упорядочить процесс создания добровольческих формирований для того, чтобы они имели мощные наступательные и оборонительные потенциалы и могли бы действовать, как те батальонные тактические группы, которые были нами разгромлены. Это большие потери для России, ведь это были отборные, наиболее боеспособные и опытные подразделения", – отметил представитель ГУР МО Украины.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран собирается отправить России несколько сотен беспилотников, среди которых и боевые дроны. Причем поставки намерены провести в ускоренном порядке.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в том, что украинская власть якобы не выполняет стамбульские договоренности. Он заявил, что приказал своим войскам отойти от Киева якобы ради проведения переговоров.

Позднее иранский лидер, аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи назвал Украину "гадкой стороной" и поддержал полномасштабное вторжение, которое начал президент РФ Владимир Путин.

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