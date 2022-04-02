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России не удастся покорить Украину: украинцы свободные и не будут жить в имперском болоте – волонтер

2 апреля 2022, 20:27

Сегодня украинское государство свободнее Запада, который прячется за нашими спинами, сказал Юрий Касьянов.

Юрий Касьянов
Россия ведет преступную и абсолютно несправедливую войну против Украины - Касьянов / УНИАН

Россия облажалась в битве против Украины, потому что она ведет преступную войну. Для украинцев, свободного общества, категорически неприемлемо имперское сознание. Российскому государству не удастся покорить Украину, поскольку люди уже вкусили плод свободы и не хотят жить в имперском болоте. На данный момент мы свободнее даже Запада, который прячется за нашими спинами, в то время, как украинцы борются за свои права. Об этом заявил украинский волонтер, блогер и военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов.

В чате на Главреде он сказал о том, что Москву настиг провал в войне против Киева из-за преступного и абсолютно несправедливого характера военных действий, которые можно сравнить с колониальными войнами прошлых столетий.

"Потому что Россия ведет абсолютно несправедливую преступную войну, которую можно сравнить разве что с колониальными войнами XVII-XVIII веков, когда люди, вооружённые лучшим оружием, выходили против стрел и палок, покорять местных аборигенов", - отметил Касьянов.

По его словам, российские планы провалились, потому что украинский народ – не аборигены, а цивилизованные люди, которые вырвались из Советского Союза и хорошо понимают менталитет России и имперское сознание. Подобные установки чужды для украинцев, которые всегда допускали открытую критику власти и несправедливости.

"Но тут у России такое не прошло, потому что украинцы – не аборигены. Украинцы знают себе цену. И мы тоже прошли СССР, а потому прекрасно понимаем, что такое российский менталитет и имперское сознание. Именно этому имперскому сознанию, которое преобладает в России, мы противопоставляем наше свободное сознание. Украинцы всегда открыто говорили и говорят о нечестных выборах, критикуют власть и засилье олигархов и так далее – это признак свободного общества", - считает Касьянов.Читайте также"Кремль их не скрывает": военный эксперт назвал ближайшие цели РФ в войне против Украины

Как полагает эксперт, в данный момент Украина более свободная, чем Запад. В то время как украинцы борются за свободу, западный мир прячется за их спинами. Украинский народ сражается для того, чтобы у других не было потребности отстаивать свои права на войне.

"Во многом Украина сейчас даже свободнее, чем западный мир. Сегодня украинцы борются за свободу, тогда как за нашими спинами прячутся немецкие бюргеры и французские виноделы, да и весь западный мир. Мы сейчас боремся, в том числе и для того, чтобы другим не пришлось воевать", - уточнил волонтер.Читайте такжеВойна в Украине ненадолго, российская армия продержится еще два-три месяца – Юрий Касьянов

Также он добавил, что России никогда не удастся завоевать Украину, поскольку наше общество уже ощутило вкус свободы и не хотело бы связывать свою жизнь с пребыванием в имперском болоте.

"Никакая военная мощь, никакое имперское сознание не помогут в борьбе против людей, которые уже вкусили плод свободы и не хотят жить в имперском болоте", - подчеркнул Юрий Касьянов.

Война России против Украины

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что Украине удастся отбить у оккупантов РФ юг, восток страны и Мариуполь. Но армию ждут тяжелые бои. Впрочем, после боевых столкновений у россиян уже не будет резервов.

Арестович напомнил, что ВСУ уже уничтожили три воздушные армии России. По его словам, если Запад не хочет закрывать небо над украинским государством, то мог бы предоставить Киеву вооружение, чтобы страна самостоятельно решила этот вопрос. Украине нужна военная помощь, чтобы еще более эффективно противостоять на поле битвы с Россией.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что Россия, которой не удалось захватить Киев, Харьков, Одессу и Николаев, теперь пойдет на оккупацию всех районов Донбасса. Регион в ближайшее время могут ожидать тяжелые бои. Москва ставит перед собой цель показать своему народу так называемую "победу".

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