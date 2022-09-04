Россия перебросила в Крым эшелон "Градов" и БТР

Войска РФ / Reuters, Википедия

Российская Федерация перебросила в оккупированный Крым эшелон военной техники. Об этом сообщает Telegram Стратегических коммуникаций ВСУ.

В частности, в сети появилось видео, как Россия перебрасывает эшелон военной техники через Керченский мост.

"На остров везут БТРы, "Грады", грузовики. В пассажирских вагонах, вероятно, едет личный состав, солдаты", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на четверг, 1 сентября, в захваченном РФ Севастополе прогремели новые взрывы. Об этом рассказали местные жители. Кроме того, также публикуются видео, на которых российские военные самолеты и вертолеты летают над Крымом на очень низкой высоте.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Крыму прячут свое оружие и боеприпасы на складах с углем и свинофермах. Так они начали делать после мощных "прилетов" по Крыму, заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

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