Россия приблизила Украину к прямым переговорам с ОРДЛО - Марчук

Россия все эти годы пытается доказать, что к войне на Донбассе непричастна.
России удалось приблизить Украину к тому, чтобы мы выходили на прямые переговоры с ОРДЛО, заявил первый глава СБУ, экс-секретарь СНБО, бывший премьер-министр и министр обороны Евгений Марчук, который участвовал в ТКГ в 2015-2019 годах.
Об этом Марчук рассказал в интервью Фактам.
Такое мнение Марчук высказал, комментируя ситуацию на Донбассе под Горловкой.
"Прежде чем прокомментировать этот эпизод, скажу, что мы имеем дело с дьявольски сильной, циничной и очень опытной российской машиной, которая хорошо обеспечена технически и разведывательно. По моему мнению, ей в какой-то мере удалось на данном этапе приблизить Украину к тому, чтобы мы выходили на прямые переговоры с ОРДЛО", - отметил Марчук.
По его словам, Россия в этом заинтересована.
"Она (Россия – ред.) все эти годы пытается доказать, что к войне на Донбассе непричастна. Почему Пушилин начал так себя вести? Наверное, ему велели: "Веди себя как военачальник и ставь ультиматумы, чтобы Украина начала реагировать именно на твои решения". Ведь до этого он никогда не заявлял, что даст команду обстрелять позиции ВСУ", - сказал политик.
Также он обратил внимание на то, что совместное инспектирование с боевиками – это "ненормально".
"Ненормально. Не могу это понять. Мы же даем повод, чтобы теперь Путин говорил Макрону или Меркель: "Вот видите, они начали договариваться, они встречаются. Это гражданский конфликт, о чем я давно говорю", - особенно отметил Марчук.
Ситуация на Донбассе - о чем говорилось ранее:
- 11 сентября руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию военного конфликта на Донбассе Леонид Кравчук признался, что инспекция вблизи Шумов была отменена после обстрелов.
- 10 сентября боевики "ДНР" обстреляли украинские позиции под Горловкой у поселка Шумы, где должна была пройти совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ.
- 6 сентября боевики обстреляли украинские позиции и сорвали перемирие, длившееся 42-е сутки.
- 5 сентября главарь "ДНР" Денис Пушилин обвинил Украину в нарушении перемирия на Донбассе и приказал открыть огонь по позициям ВСУ под Горловкой в районе поселка Шумы уже 7 сентября.