Россия приблизила Украину к прямым переговорам с ОРДЛО - Марчук

Евгений Марчук заявил, что Россия приблизила Украину к переговорам с ОРДЛО / УНИАН

России удалось приблизить Украину к тому, чтобы мы выходили на прямые переговоры с ОРДЛО, заявил первый глава СБУ, экс-секретарь СНБО, бывший премьер-министр и министр обороны Евгений Марчук, который участвовал в ТКГ в 2015-2019 годах.

Об этом Марчук рассказал в интервью Фактам.

Такое мнение Марчук высказал, комментируя ситуацию на Донбассе под Горловкой.

"Прежде чем прокомментировать этот эпизод, скажу, что мы имеем дело с дьявольски сильной, циничной и очень опытной российской машиной, которая хорошо обеспечена технически и разведывательно. По моему мнению, ей в какой-то мере удалось на данном этапе приблизить Украину к тому, чтобы мы выходили на прямые переговоры с ОРДЛО", - отметил Марчук.

По его словам, Россия в этом заинтересована.

"Она (Россия – ред.) все эти годы пытается доказать, что к войне на Донбассе непричастна. Почему Пушилин начал так себя вести? Наверное, ему велели: "Веди себя как военачальник и ставь ультиматумы, чтобы Украина начала реагировать именно на твои решения". Ведь до этого он никогда не заявлял, что даст команду обстрелять позиции ВСУ", - сказал политик.

Также он обратил внимание на то, что совместное инспектирование с боевиками – это "ненормально".

"Ненормально. Не могу это понять. Мы же даем повод, чтобы теперь Путин говорил Макрону или Меркель: "Вот видите, они начали договариваться, они встречаются. Это гражданский конфликт, о чем я давно говорю", - особенно отметил Марчук.

Ситуация на Донбассе - о чем говорилось ранее: