Россия пытается организовать тюремные бунты в Украине - Малюська

По оперативной информации, Российская Федерация пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире.
Российская Федерация пытается организовать несколько тюремных бунтов в Украине. По данным украинской стороны, через связи в преступном мире, заявил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.
"По оперативной информации, Российская Федерация пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире. У них не получается. Но на всякий случай: следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты возле тюрем", - отметил он.
Также Денис Малюська на фоне обострения ситуации на Донбассе решил "чисто по-пацански" успокоить украинцев, используя блатной тюремный жаргон.
"Про прогон от воров из Раши знаю, слышал. Просят поднять шум и творить беспредел - в тюрьмах, на воле. Но в нашей хате свои порядки, мы против беспредела, поэтому, люди, тихоша! Без кипиша".
Россия признала "ЛДНР" на Донбассе
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вместе с Пушилиным и Пасечником он подписал договора о дружбе с "республиками".
В тот же вечер Россия ввела войска на захваченный Донбасс.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к нации сделал заявление о том, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. Официальный Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.
Государственная Дума РФ уже 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" РФ с "ЛДНР".
Позже данные "соглашения" одобрили в Совфеде. После подписания Путиным законов о ратификации Россия официально признала "суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР"
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