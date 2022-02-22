Россия пытается организовать тюремные бунты в Украине - Малюська

Малюська заявил о намерении России о диверсиях в тюрьмах / УНИАН

Российская Федерация пытается организовать несколько тюремных бунтов в Украине. По данным украинской стороны, через связи в преступном мире, заявил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

"По оперативной информации, Российская Федерация пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире. У них не получается. Но на всякий случай: следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты возле тюрем", - отметил он.

Также Денис Малюська на фоне обострения ситуации на Донбассе решил "чисто по-пацански" успокоить украинцев, используя блатной тюремный жаргон.