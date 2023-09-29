Россия вывела корабли в Черное море: в ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов

Три военных корабля, которые страна-оккупант Российская Федерация вывела в Черное море, несут до 24 ракет Калибр, рассказали в Силах обороны юга Украины.

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Уровень угрозы ракетных ударов чрезвычайно высок - ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Агрессор Россия вывела в Черное море свои ракетоносители. На кораблях в сумме может быть до 24 ракет Калибр. Угроза нанесения ракетных ударов чрезвычайно высока, следует оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Об это заявили в Силах обороны Юга Украины.

Как сообщили в пресс-службе Сил обороны, оккупанты вывели на боевое дежурство три ракетоносителя.

"На боевом дежурстве три ракетоносители: малый ракетный корабль типа "Буян-М" и два фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Суммарный залп "Калибров" может достигать 24", - указано в сообщении.

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В ВСУ предупредили о высоком уровне угрозы ракетных ударов и призвали внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги.

"Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок! Не паникуем, но на сигналы воздушной тревоги оперативно реагируем", - подчеркнули в Силах обороны.

Ситуация в Черном море

ВСУ в середине сентября сокрушили большой десантный корабль РФ "Минск" и подлодку и подводную лодку в Севастополе. Они выведены из строя на длительный период и могут не подлежать восстановлению.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что Украина может уничтожить Черноморский флот. По его мнению, Россия способна отвести флот в Каспийское море.

Россию в Черном море охватил страх, рассказала представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. Она акцентировала внимание на том, что Россия пытается перебазировать свои корабли в Новороссийск из-за угрозы ударов со стороны ВСУ.

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