УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Россия вывела корабли в Черное море: в ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов

Андрей Ганчук
29 сентября 2023, 12:04 обновлено 29 сентября, 12:04
Три военных корабля, которые страна-оккупант Российская Федерация вывела в Черное море, несут до 24 ракет Калибр, рассказали в Силах обороны юга Украины.
Калибр, корабль РФ
Уровень угрозы ракетных ударов чрезвычайно высок - ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Агрессор Россия вывела в Черное море свои ракетоносители. На кораблях в сумме может быть до 24 ракет Калибр. Угроза нанесения ракетных ударов чрезвычайно высока, следует оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Об это заявили в Силах обороны Юга Украины.

Как сообщили в пресс-службе Сил обороны, оккупанты вывели на боевое дежурство три ракетоносителя.

"На боевом дежурстве три ракетоносители: малый ракетный корабль типа "Буян-М" и два фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Суммарный залп "Калибров" может достигать 24", - указано в сообщении.

видео дня

В ВСУ предупредили о высоком уровне угрозы ракетных ударов и призвали внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги.

"Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок! Не паникуем, но на сигналы воздушной тревоги оперативно реагируем", - подчеркнули в Силах обороны.

Ситуация в Черном море

ВСУ в середине сентября сокрушили большой десантный корабль РФ "Минск" и подлодку и подводную лодку в Севастополе. Они выведены из строя на длительный период и могут не подлежать восстановлению.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что Украина может уничтожить Черноморский флот. По его мнению, Россия способна отвести флот в Каспийское море.

Россию в Черном море охватил страх, рассказала представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. Она акцентировала внимание на том, что Россия пытается перебазировать свои корабли в Новороссийск из-за угрозы ударов со стороны ВСУ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ Черное море Калибр война России и Украины
Реклама

Главное за день

Россия вывела корабли в Черное море: в ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов

Россия вывела корабли в Черное море: в ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов

12:04 Украина
Смогут ли женщины-медики выехать из Украины с 1 октября: ответ Госпогранслужбы

Смогут ли женщины-медики выехать из Украины с 1 октября: ответ Госпогранслужбы

11:12 Украина
СБУ ударила дронами по подстанции в Курской области и устроила блэкаут - СМИ

СБУ ударила дронами по подстанции в Курской области и устроила блэкаут - СМИ

10:17 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:04

Гороскоп Таро на октябрь 2023: Ракам - финансы, Львам - триумф, Девам - изобилие

12:04

Россия вывела корабли в Черное море: в ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов

11:21

Военно-морской эксперт пояснил, снизят ли удары по Черноморского флоту число ракетных ударов по Украине

11:20

Шесть категорий украинцев будут со светом даже в случае блэкаута: список

11:12

Смогут ли женщины-медики выехать из Украины с 1 октября: ответ Госпогранслужбы

Путин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – ОгрызкоПутин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – Огрызко
10:52

Какой остров выдает себя за одежду: креативные ответы украинцев, которые вас удивят

10:17

СБУ ударила дронами по подстанции в Курской области и устроила блэкаут - СМИ

10:05

Погода в Украине на октябрь 2023: в каких регионах о бабьем лете можно забыть

09:45

РФ приостановила наступление на линии Купянск-Кременная: в ISW выяснили причину

Реклама
09:43

США дадут Украине еще 300 млн долларов на оборону: Конгресс принял решение

09:30

Какие иностранные компании занимаются в Украине благотворительностью во время войны?

09:23

Именины 30 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:02

Ани Лорак вместе с Киркоровым в Москве цинично плясала и пела украинские песни

09:00

Украина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - ЗаблоцкийЭксклюзив

08:42

"Величие" будет разбомблено: Огрызко предположил, когда Путин пойдет не переговорыВидео

08:12

Такой пирог затмит все на столе: невероятно простой рецепт мясной запеканки

08:03

Ни разу отданное Украине оружие не попадало в чужие руки - Госдеп США

08:01

Черноморский флот полураспадамнение

07:12

ВСУ продвинулись за Андреевку и Клещеевку - ISW

06:55

Только самые внимательные найдут козу в горах за 12 секунд: очень сложная оптическая иллюзия

Реклама
06:35

Как правильно говорить – "авто" или "автівка": Авраменко объяснил дилемму

06:32

В Николаеве прогремели взрывы: что известно

06:22

В Кремле боятся слова мир и ждут от него неприятностей в октябремнение

04:56

Гороскоп на октябрь 2023 для Львов: астролог советует пустить любовь в свою жизньВидео

04:30

Шесть республик и парад суверенитетов: Свитан назвал сценарий распада РоссииВидео

04:00

Сможет ли преемник Путина вывести войска РФ из Украины: Свитан дал четкий ответВидео

03:00

В истории с новой магистралью России Таганрог-Мариуполь есть нюанс - СМИ

02:12

Военный эксперт рассказал, заставит ли Запад Украину идти на переговоры с Россией

01:40

"Черноморского флота у России уже нет": Огрызко раскрыл пути уничтожения ЧФ РФ

00:27

Путинистка Королева рассказала, как ее стриптизер-"офицер" подмывал и менял утки артистке

00:14

Шикарная Дженнифер Энистон показала великолепную фигуру в одном пиджаке

28 сентября, четверг
23:58

Безумная головоломка: только 1% людей может заметить обезьяну за 9 секунд

23:36

Жена Тищенко выгуляла сумку за 285 тысяч и показала свой "немаленький" краш

22:58

Ситуация на фронте: хорошие новости пока рано объявлять, мы работаем - ВСУ

22:38

В боях уехать будет нереально: россиянам посоветовали покидать Крым уже сейчас

22:05

Как ведет себя собака, когда у нее глисты: профилактика и лечение

22:03

У Лукашенко сообщили о "вторжении" вертолета Польши и разразились негодованием

21:53

Забытый рецепт 60-х годов из советской столовой: эта намазка затмит всех

21:50

В ЕС на год продлили временную защиту для беженцев из Украины

21:34

Ополченцы России нанесли удар по оккупантам на Белгородщине: детали операции

Реклама
20:51

"Украина будет бомбить Иран, Сирию и РФ": россияне опозорились диким фейком

20:39

Что кроется под "прогнозами" СМИ о затяжной войне: дипломат раскрыл лазейку РФВидео

19:44

Как сказать на украинском "долг платежом красен": Авраменко удивил ответом

19:39

Россию в Черном море охватил страх: в ВСУ назвали направление, куда уводят корабли

19:16

Польза сала для женщин: мифы и реальность, о которой вы не знали

19:10

Серая зона в Херсонской области: в чем ее опасностьмнение

19:07

Младший Ступка показал горячие поцелуи с новой пассией в США

18:46

NYT: в Европе не знают, как изготовить обещанный Украине миллион снарядов

18:45

"Крым в обмен на мир с Россией": дипломат раскрыл суть опасной риторики Трампа

18:07

Подручное средство удивит результатом любого: чем быстро разгладить морщины

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять