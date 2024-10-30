Россияне атакуют Украину: в Одессе прогремели взрывы - что известно

Украинцев предупредили об угрозе баллистики из Крыма.

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Взрывы в Одессе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Кратко:

В Одессе прогремели взрывы

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики из Крыма

Вероятно, враг запустил 7 ракет

Вечером среды, 30 октября, в Одессе прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв", - сообщил он.

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Позже Труханов добавил, что все взрывы, которые слышала Одесса, были за пределами города.

Он также предупредил об угрозе баллистики из Крыма.

"Группа ракет с юга вдоль побережья Черного моря в направлении Одессы", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В то же время, мониторинговые каналы сообщают, что взрывы прогремели в пределах Одесского и Белогород-Днестровского районов Одесской области.

Отмечается, что, вероятно, было применено 2 баллистические ракеты Искандер-М и 5 крылатых управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, оккупанты почти каждую ночь атакуют столицу ударными беспилотниками. В частности, российские ударные беспилотники заходят на Киев на малых высотах и с разных сторон.

Также известно, что российские оккупанты вечером, 29 октября, атаковали Украину шахедами. Во многих областях объявили воздушную тревогу. Вражеские ударные беспилотники зафиксировали в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В ночь на 29 октября враг также нанес удары по Украине. Российские войска атаковали баллистической ракетой "Искандер-М", 48 беспилотниками "Shahed" и дронами неустановленного типа.

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