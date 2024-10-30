Россияне атакуют Украину: в Одессе прогремели взрывы - что известно

Кратко:
- В Одессе прогремели взрывы
- В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики из Крыма
- Вероятно, враг запустил 7 ракет
Вечером среды, 30 октября, в Одессе прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
"В городе слышен взрыв", - сообщил он.
Позже Труханов добавил, что все взрывы, которые слышала Одесса, были за пределами города.
Он также предупредил об угрозе баллистики из Крыма.
"Группа ракет с юга вдоль побережья Черного моря в направлении Одессы", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В то же время, мониторинговые каналы сообщают, что взрывы прогремели в пределах Одесского и Белогород-Днестровского районов Одесской области.
Отмечается, что, вероятно, было применено 2 баллистические ракеты Искандер-М и 5 крылатых управляемых авиационных ракет Х-59/69.
Что такое Воздушные силы ВС Украины?
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, оккупанты почти каждую ночь атакуют столицу ударными беспилотниками. В частности, российские ударные беспилотники заходят на Киев на малых высотах и с разных сторон.
Также известно, что российские оккупанты вечером, 29 октября, атаковали Украину шахедами. Во многих областях объявили воздушную тревогу. Вражеские ударные беспилотники зафиксировали в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
В ночь на 29 октября враг также нанес удары по Украине. Российские войска атаковали баллистической ракетой "Искандер-М", 48 беспилотниками "Shahed" и дронами неустановленного типа.
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