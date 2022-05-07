Россияне начнут переживать о потерях только после ликвидации ВСУ 80 тысяч оккупантов - Арестович

Алексей Арестович также напомнил украинцам, что по состоянию на 7 мая (официальные данные) ВСУ уже ликвидировали немногим более 25 тысяч оккупантов.
В стране-агрессоре, Российской Федерации, кризис восприятия у тамошних жителей от потерь их армии начнется после того, как ВСУ убьют в Украине не менее 80 000 военнослужащих-оккупантов. Такой прогноз озвучил на своей странице в социальной сети Facebook советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
"По одному из довоенных расчетов, кризис восприятия потерь в РФ начнется после 80 000 погибших. Еще работать и работать", - отметил он.
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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что война в Украине переходит в рутинную фазу. Это сложный период, который будет длиться не менее двух месяцев.
По его словам, в этот период будут какие-то мелкие сенсации или вовсе ничего не произойдет.
"Это такое тупое перемалывание сторонами друг друга, когда особо ничего не происходит", – отметил Арестович, добавив, что эта фаза по-своему очень сложна.
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