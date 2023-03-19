Россияне тактически провалили операцию по захвату Бахмута - Череватый

Череватый подчеркнул, что украинское командование и штабы правильно планируют оборону.

Сергей Череватый / 93-я ОМБр Холодный Яр, armyinform.com.ua

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута.

По его словам, оккупанты продолжают совершать атаки "по инерции", а сегодняшние действия россиян в районе Бахмута сложно назвать большой стратегической наступательной операцией.

"Сейчас они, по сути, тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои, они еще продолжают на инерции совершать по несколько десятков атак, но они несут огромные потери", - сказал спикер в эфире телемарафона.

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Череватый подчеркнул, что украинское командование и штабы правильно планируют оборону. Так, наши защитники обескровливают врага, стачивают его боевые возможности и ломают боевой дух оккупантов.

К тому же, спикер отметил, что заявления основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов - это сигнал SOS руководству РФ. Он считает, что заявления Пригожина и террориста Игоря Гиркина - это лучший демотиватор для российских войск.

Бои в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Вашингтон поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского продолжать операцию по обороне Бахмута. Но, по его словам, если будет принято решение отвести ВСУ от Бахмута, это не будет означать поражения Киева в войне.

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