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Российская ПВО хорошо отработала: оккупанты сбили собственный истребитель Су-35

Алина Дембицкая
29 сентября 2023, 16:17 обновлено 29 сентября, 16:17
Захватчики уже не хотят продолжать войну, поэтому принимают меры для собственной демобилизации.
Су-35
Россияне сбили собственный истребитель Су-35 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, mil.ru

В ночь на 29 сентября российские оккупационные войска могли сбить собственный самолет возле временно оккупированного Токмака Запорожской области. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров во время телемарафона.

По его словам, захватчики уже не хотят продолжать войну, поэтому принимают меры для собственной демобилизации. Уже известно о пяти случаях, когда русские уничтожали своих солдат.

"Сегодня в половине второго ночи что-то там произошло с каким-то самолетом, который постоянно терроризирует наших украинских военных на Запорожской линии фронта", - заявил мэр Мелитополя.

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При этом в местных Telegram-каналах отмечают, что оккупанты и сами признали уничтожение самолета, которым оказался истребитель Су-35.

"Самолет СУ-35 и его пилот благодаря качественной работе российской ПВО больше не будут воевать против Украины", - пишут в Telegram-канале "Бердянск сегодня".

Напомним, ранее Главред рассказывал как российская ПВО опозорилась. Так, ЗРК "Панцирь-С1", размещенный на крыше штаб-квартиры Минобороны в конце 2022 года, по-прежнему находится там. И он не сбил дрон, летевший за 300 метров.

Также сообщалось, что Patriot ВСУ сбил авиацию РФ на Брянщине. Так, подразделения Вооруженных сил Украины с помощью американского зенитно-ракетного комплекса Patriot уничтожили 3 вертолета и 2 боевых самолета оккупантов РФ, которые бомбили мирные украинские города.

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