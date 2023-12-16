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Российские добровольцы анонсировали свержение Путина военным путем

Елизавета Бельмас
16 декабря 2023, 22:07обновлено 16 декабря, 22:42
Легион "Свобода России" дали обещение снять Путина с власти.
Российские добровольцы анонсировали свержение Путина военным путем
Российские добровольцы анонсировали свержение Путина военным путем / коллаж: Главред, фото: россми, инстаграм legion.liberty

Кремль боится партизан. Такое мнение высказал боец с позывным "Цезарь", воюющий в составе легиона "Свобода России". О том, как они будут освобождать Россию он рассказал в интервью The Sun.

Максим Андронников сообщил о больших планах на наступающий новый год. По его словам, Россия уже готова взорваться и именно его легион "зажжет её фитиль в 2024 году".

Батальон российских добровольцев под командованием 49-летнего "Цезаря" воюет на стороне Украины в войне против РФ. Они уже заходили рейдом на территорию России в конце мая, а также "освободили" там несколько деревень.

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В интервью, которое Андронников дал в одном из бункеров недалеко от линии фронта, он рассказал, что в борьбе за свободу России они однозначно одержат победу над кремлевским режимом. На данный момент, по его словам, партизаны активизируют секретные операции и проводят подготовку к вооруженной борьбе.

По мнению командира батальона, изменить власть в России может только военная сила, именно с этим связана боязнь Путина партизанов.

"Мы напугали их, и они охотятся на нас не только на передовой, но и везде, где только могут найти наших воинов. Где бы мы ни находились, нас атакуют всевозможные ракеты, бомбы и артиллерийские снаряды", — говорит "Цезарь".

Планы на 2024 год

Андронников утверждает, что долгом его народа является помощь Украине и освобождение России. Он также приоткрыл завесу тайны и добавил, что секретный операций в тылу врага будет больше, после чего в определенный день произойдет прорыв, когда все соратники внутри России помогут легиону. "Цезарь" убежден, что это именно они поджигают комиссаров и взрывают железные дороги, военную инфраструктуру.

Нет другого способа остановить эту трагическую войну, кроме как силой. Мы поможем превратить российское общество в бомбу, а себя — в детонатор. Мы прорвемся в Россию, и эта бомба взорвется. Мы очень верим в нашу победу. Мы действительно верим, что находимся на правильной стороне. Мы боремся за свет, а не за тьму", — подытожил боец легиона "Свобода России".

Борьба российских добровольцев

Напомним, в мае легион "Свобода России" и "Российский добровольческий корпус" провели военную операцию на территории Белгородской области. Они работали над созданием "полосы безопасности" для защиты мирных украинцев. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Вскоре стало известно, что легион и добровольческий корпус прошли населенный пункт Гора-Подол в Белгородской области и начали штурм населенного пункта Грайворон.

Затем, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что рейд в регион показал уязвимости российского государства и теперь следует ожидать новых походов добровольцев.

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война в Украине Легион Свобода России
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