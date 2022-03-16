Российские оккупанты обстреляли колонну беженцев из Мариуполя: тяжело ранен ребенок

Российские оккупанты обстреляли колонну беженцев из Мариуполя: / скриншот из видео

Российские агрессоры ударили артиллерией по автомобильной колонне с беженцами, которые ехали из осажденного Мариуполя. Об этом сообщается на официальном канале Запорожской ОВА в Telegram.

На данный момент известно, как минимум о пяти раненых, среди которых ‒ ребенок. Он находится в тяжелом состоянии. 16 марта около 16.00 в районе Степногорска тяжелая артиллерия вражеских сил произвела обстрел автоколонны мирных жителей, которые двигались по трассе в сторону Запорожья.

Пострадавшему ребенку делают сложную операцию с дистанционным привлечением специалистов клиники Охматдет, сообщили в Генштабе.

В результате обстрела на поле вдоль трассы начался пожар. В Запорожской ОВА сообщили, что не располагают информацией о погибших. В то же время Генштаб отмечает, что потери есть, однако не сообщается, сколько беженцев из Мариуполя погибло.

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Напомним, ранее В пятницу, 4 марта, в Киевской области в результате обстрела гражданского автомобиля из танковых пулеметов два человека погибли, в том числе ребенок.

Как сообщили в Киевской областной прокуратуре, еще четыре человека. ранены.

По гражданскому автомобилю оккупанты открыли огонь из танковых пулеметов.