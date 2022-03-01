Враг запустил ракету на Бабий яр

Бабий Яр / telegraf.com.ua

После ракетного удара по киевской телевышке, российские оккупанты запустили ракету на Бабий яр.

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, Россия запустила ракетную атаку на территорию, на которой находится мемориальный комплекс Бабий Яр.

По словам главы ОП, именно в этом время идет снаряд на территорию захоронения жертв Холокоста.

"Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз" - заявил он.

За несколько часов до ракетной атаки Минобороны РФ предупредило киевлян, что нанесет удар по объектам СБУ в Киеве и по ретрансляционным центрам.

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Также, по словам Ермака, в СБУ отметили, что Россия планирует масштабную информационную операцию против ВСУ и будет распространять дезинформацию о ходе военных действий. Поэтому в ближайшее время российские оккупанты, пользуясь временным отсутствием вещания, могут начать распространять фейки о капитуляции Украины.

"Не верьте фейкам, Украина не сдается!" - призвал глава ОП украинцев.

Напомним, российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве, они ударили по ретранслятору. Каналы временно не будут работать, но уже скоро их включат, как заработают резервные мощности. Сейчас следует следить за радиостанциями. Известно, что было две огневые атаки. Вышка находится в Сырце, Шевченковском районе столицы возле метро Дорогожичи.

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