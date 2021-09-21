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"Рули молча, холуй": в Харькове пьяные студентки-прокурорши не хотели платить и оскорбили таксиста

21 сентября 2021, 11:23

Когда же таксист включил камеру и начал вести видеозапись инцидента, пассажирки, по его словам, "начали давать заднюю". А одна даже пыталась окончить конфликт.

Такси
В Харькове пьяные студентки-прокурорши не хотели платить / ua.depositphotos.com

В Харькове две нетрезвые девушки отказались платить за поездку таксисту, а одна даже сказала мужчине: "Рули молча, холуй". Видео инцидента было опубликовано в социальной сети Facebook.

Девушки отказались платить мужчине 76 гривен за поездку.

Во время разговора выяснилось, что пассажирки учатся в юридическом высшем учебном заведении и будущем должны работать в прокуратуре.

Когда же таксист включил камеру и начал вести видеозапись инцидента, пассажирки, по его словам, "начали давать заднюю".

Одна из них в свою очередь начала снимать таксиста, другая — пыталась окончить конфликт.

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Чем закончился конфликт, пока неизвестно, но пассажирки определенно получили свои пресловутые "15 минут славы".

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Напомним, ранее в городе Каменское (Днепропетровская область) водители такси своеобразно наказали клиента, который в течение дня несколько раз вызывал машины, а потом отказывался от заказа.

Водители объединили усилия и все же выманили мужчину на улицу. Его заставили заплатить за вызов и простой. А чуть позже мужчину облили зеленкой.

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