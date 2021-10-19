Рыдала и благодарила: украинку с четырьмя детьми вернули в Украину из лагеря в Сирии

Украинку с четырьмя детьми вернули в Украину из лагеря в Сирии / скриншот из видео

В Украину из Сирии 19 октября эвакуировали женщину с четырьмя детьми ‒ последнюю украинскую семью, которая находилась в сирийском лагере для беженцев закрытого типа "Родж". Об этом сообщает телеканал "Дом"

Эвакуированная украинка – родом из захваченного РФ Крыма. В аэропорту она плакала и благодарила всех за возвращение в Украину

Первое время она с детьми будет жить в гостинице, а потом им предоставят жилье.

Семья пробыла в лагере "Родж" на северо-востоке Сирии два года и восемь месяцев. По данным Минобороны, больше граждан Украины в этом лагере не осталось.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, данная эвакуация была уже четвертой, которую провели украинские чиновники.

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"Планируется финальная 5-операция по эвакуации. После чего все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии", – сказала чиновница.

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Напомним, ранее в итальянской провинции Пиза в доме, расположенном возле коммуны Кастельфранко-ди-Сотто, нашли тело 29-летней украинки из Одессы Кристины Новак.

По данным издания, украинку опознали по кольцу, которое у нее было на среднем пальце левой руки.

Также найден пистолет – оружие находилось в канале.