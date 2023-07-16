Рыдала навзрыд и упала на колени: сын военный внезапно вернулся к маме из фронта

Мужчина решил сделать маме сюрприз и приехал из фронта прямо к ней на работу.

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Военный неожиданно вернулся к маме из фронта / Коллаж: Главред, фото: facebook/Оксана Кузів

Ежедневно многие семьи жду возвращения своих родных из фронта, ведь война заставляет находиться в болючей и длительной разлуке. Приезд домой - настоящий праздник для людей, ждущих своих близких.

Так недавно настоящий сюрприз сделал военный, который вернулся из фронта прямо в Ивано-Франковск к своей маме. Видео их трогательной встречи разлетелось в Сети, его также опубликовала местная жительница Оксана Кузив на своей странице в Facebook.

Мужчина решил внезапно приехать к маме на работу - на рынок. Он купил огромный букет роз, чтобы порадовать маму и начал спрашивать о вышиванках, которые она продает.

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Женщина выглянула, увидела сына и даже не смогла ничего сказать. Она сразу закрыла лицо руками и начала плакать, ведь её самое заветное желание сбылось - она увидела своего сына живым.

Военный крепко обнял свою родную маму и в этот момент она просто упала на колени, ведь даже не могла стоять. Женщина долго обнимала своего сына и не хотела отпускать, ведь так долго не видела его и все время переживала о его жизни и здоровье.

"Сегодня стала свидетелем невероятно чуткого события в Ивано-Франковске — встречи матери с сыном воином. До сих пор под глубоким эмоциональным впечатлением. Дай Бог, чтобы каждая украинская мать дождалась сына живым", - написала женщина, опубликовавшая видео.

Смотрите видео с трогательной встречей военного со своей мамой:

Военный неожиданно вернулся к маме из фронта / фото: скриншот

Ранее Главред рассказывал о том, как папа военный внезапно приехал на выпускной своей дочери. Девочка была приятно удивлена, когда узнала, что к ней прямо на выпускной с фронта приехал папа. Она бежала к нему на каблуках, крепко обняла и горько плакала.

Также сообщалось о том, что мама внезапно вернулась к своему сыночку из фронта. Её сын также крепко обнял свою родную маму и не хотел отпускать. Он надеялся на то, что война уже закончилась и мама больше не уедет. Но, к сожалению, это не так.

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