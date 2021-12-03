"С ножом у горла требовал интима": на Одесчине оправдали женщину, убившую нападавшего

На Одесчине оправдали женщину, убившую нападавшего / ua.depositphotos.com

На Одесчине женщина, защищаясь от приставаний пьяного мужчины, зарезала его. Суд признал женщину невиновной. Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на приговор Беляевского райсуда региону.

По данным следствия, мужчина, будучи нетрезвым, нецензурно высказывался о подозреваемой и требовал от нее секса. Когда женщина ему отказала, он пришел в ее комнату с ножом.

"Подозреваемая, опасаясь за свою жизнь, руководствуясь внезапно возникшим умыслом, направленным на остановку противоправных действий последнего, схватила своими руками правую руку мужчины, в которой он держал нож, выкрутила ее, направив лезвие ножа в сторону груди мужчины, и применяя физическую силу воткнула нож в грудь мужчины", — говорится в материалах дела.

Сосед подозреваемой рассказал, что женщина вместе с потерпевшим работали по хозяйству. Между ними никогда не было конфликтов. Когда все случилось, то подозреваемая рассказала ему, что усопший ее добивался и она, защищаясь, толкнула его на нож.

Суд оправдал женщину и признал, что она не переходила граней необходимой самоообороны.

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"Женщина отдыхала в доме, куда зашел погибший и находясь в состоянии алкогольного опьянения требовал вступить с ним в половое сношение и в дальнейшем угрожал ей ножом. Подозреваемая действовала в пределах необходимой обороны, уголовной ответственности не подлежит. Учитывая вышесказанное, подозреваемую следует оправдать в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления, предусмотренного ст.118 УК Украины", — говорится в материалах дела.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в городе Новоград-Волынский (Житомирская область) на одной из улиц было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти от ножа.