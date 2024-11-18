Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

С опозданием на полгода: ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов

Юрий Берендий
18 ноября 2024, 22:07
60
Глава европейской дипломатии призвал страны ЕС делать больше для поддержки Украины в войне против России.
С опозданием на полгода: ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов
ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов - Боррель / Коллаж Главред, фото: facebook.com/ukroboronprom, Офис президента Украины

О чем сказал Боррель:

  • ЕС передал Украине 1 миллион артиллерийских снарядов
  • Нужно перестать навязывать Украине красные линии

Европейский Союз с опозданием в полгода передал Украине обещанный миллион боеприпасов и планирует подготовить еще несколько десятков тысяч украинских военных. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, сейчас ЕС предоставил Украине оружие на сумму 45 миллиардов евро. Однако он считает, что этого уровня помощи недостаточно, чтобы существенно изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины.

видео дня

"Мы предоставляем Украине лишь столько, чтобы она могла удержаться, а иногда даже меньше", - отметил Боррель, подчеркнув, что Россия перевела свою экономику на военный режим и имеет безусловную поддержку от Северной Кореи и Ирана.

Он отметил необходимость увеличения помощи Украине и призвал ЕС прекратить навязывание ограничений и "красных линий" для украинских военных.

"Украине срочно нужно больше ПВО, больше боеприпасов и больше дальнобойного оружия", - заявил дипломат.

Жозеп Боррель отметил, что Украине необходимо разрешение на нанесение ударов по военным объектам в глубине территории России, и добавил, что "последние сигналы из США в этом вопросе являются очень обнадеживающими".

Он также подчеркнул, что европейские страны способны сделать больше для поддержки Украины. По словам Борреля, если рассчитать военную помощь на душу населения, то ее стоимость составляет менее 2 евро на одного европейца в неделю.

"Очевидно, что свобода Украины и безопасность самой Европы стоят значительно больше, чем цена чашки кофе в неделю", - отметил глава европейской дипломатии.

Он подчеркнул, что поражение Украины в войне с Россией будет иметь для Европы значительно более высокую цену.

Военная помощь для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Германия в ближайшее время может начать поставки Украине дронов-камикадзе, разработанных компанией Helsing. Как сообщает Bild, эти беспилотники способны поражать цели на больших расстояниях благодаря использованию технологий искусственного интеллекта. Их высокая автономность позволяет эффективно работать даже в условиях активного применения врагом средств радиоэлектронной борьбы. В отрасли эти дроны сравнивают с ракетами Taurus.

Президент Польши Анджей Дуда в комментарии для Reuters отметил, что разрешение США на использование Украиной американского оружия для ударов по территории России может стать ключевым моментом в войне. Он отметил, что это решение было крайне необходимым.

Между тем высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в разговоре с Politico призвал европейские страны к большему единству и оперативному принятию решений. Он подчеркнул, что без надлежащей координации ЕС не сможет эффективно влиять на глобальные события.

Другие новости:

Кто такой Жозеп Боррель?

Жозеп Боррель Фонтельес - испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 до 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине военная помощь
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разрешение на дальнобойные удары по РФ: у Трампа сделали скандальное заявление

Разрешение на дальнобойные удары по РФ: у Трампа сделали скандальное заявление

22:29Мир
С опозданием на полгода: ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов

С опозданием на полгода: ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов

22:07Украина
РФ вклинивается в оборону и продвигается на востоке: в ВСУ назвали направление

РФ вклинивается в оборону и продвигается на востоке: в ВСУ назвали направление

21:15Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Мощный ветер, снег и мороз: в Украину идет сильное похолодание

Мощный ветер, снег и мороз: в Украину идет сильное похолодание

Гороскоп на завтра 19 ноября: Близнецам - прилив удачи, Скорпионам - испытания

Гороскоп на завтра 19 ноября: Близнецам - прилив удачи, Скорпионам - испытания

Потап публично отверг Настю Каменских - что произошло

Потап публично отверг Настю Каменских - что произошло

Китайский гороскоп на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи: прогноз для всех знаков

Китайский гороскоп на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи: прогноз для всех знаков

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

22:29

Разрешение на дальнобойные удары по РФ: у Трампа сделали скандальное заявление

22:21

Аэродромы РФ в опасности: Свитан предположил, куда ВСУ будут целиться ракетами Запада

22:07

С опозданием на полгода: ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов

21:30

Как уменьшить расход воды и сэкономить на оплате: эксперты раскрыли лайфхак

21:23

"Таким был его план": в ЕС сделали неожиданное заявление о переговорах с Путиным

Россия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – ЖдановРоссия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – Жданов
21:15

РФ вклинивается в оборону и продвигается на востоке: в ВСУ назвали направление

21:11

США разрешили бить по России на расстояние до 300 километров - Боррель

20:39

Союзники склоняют Зеленского к сделке с Путиным - Bloomberg

20:18

Украина нарастила выпуск "Нептунов" и разработала новые ракеты-дроны – Умеров

Реклама
20:15

Британия и Франция разрешить бить вглубь РФ, но есть условие: что известно - СМИ

20:00

"Ситуация сложная": Украина может оказаться без ракет от США - Жданов

20:00

Результат впечатляющий: женщина раскрыла три ингредиента, которые уничтожат грязь на окнах

19:51

Украину накроет волна отключений света: как будут действовать графики 19 ноября

19:46

Удары вглубь РФ: применит ли Путин в ответ ядерное оружие - прогноз эксперта

19:18

Создают атмосферу равновесия и тепла: ТОП-3 самых комфортных знаков зодиака

19:12

Знают единицы: какая тайная кнопка в машине может "остановить износ двигателя"Видео

19:12

Путин может ударить ядерным оружием по Украине: Жданов назвал условие

19:10

В Одессе полный блэкаут: что происходит в городе после удара РФмнение

19:07

"Баба Яга против": Фицо набросился на Байдена и союзников, в чем причина

18:40

Снег, дождь и гололедица: украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Реклама
18:33

Разрешение США на дальнобойные удары по РФ: у Зеленского сделали важное заявление

18:26

Водители будут удивлены: для чего нужны черные точки на лобовом стекле авто

18:12

Оккупанты наращивают силы и создают новые бригады: Умеров предупредил об опасности

18:11

Угроза массированных ударов: в ГУР предупредили о сотнях накопленных РФ ракет

18:11

Новый православный календарь на 2025 год: важнейшие даты и события

18:05

Зеленский подписал закон об усовершенствовании работы МСЭК: что изменилось

18:02

Четыре грации: Лилия Ребрик показала трогательное фото со всеми своими дочерями

17:52

Чем отличаются две картинки: мало кто сможет найти 10 отличий за 15 секунд

17:46

Отключение электроэнергии: как уберечь бытовую технику - важные советы ГСЧС

17:43

Потери РФ в войне установили новый рекорд: в разведке Британии раскрыли детали

17:34

Украина может попытаться уничтожить Крымский мост: названо главное условие

17:17

Можно ли вырастить салат в квартире: зелень будет целую зимуВидео

17:14

Где ждать прилетов в РФ: западные СМИ о разрешении США на дальнобойные удары

17:13

Позитив раскрыл имя будущего ребенка, и кого видит крестной мамой малыша

17:04

ВСУ разгромили бронетанковый штурм РФ: под Курахово состоялось важное сражение

17:04

Правила мобилизации изменятся: в Минобороны сделали заявление о "бусификации"

16:49

Как убрать черную плесень на герметике: не останется и следа

16:45

В Украине планируют ввести новую должность: что известно

16:40

Спелое авокадо за 3 минуты: кулинар поделился гениальным методом

16:14

1000 дней войны: как изменится ситуация на фронте в 2025 году и когда наступит мир

Реклама
16:13

"Напряженное направление": Зеленский прибыл на один из самых горячих участков фронта

16:13

Дальнобойные удары по РФ: как Кремль может ответить на решение США – Economist

16:07

Трансформация "Резерв+": чтобы стать на учет, не придется идти в ТЦК - Минобороны

15:57

В Украине "упала" цена на популярные продукты: что подешевело больше всего

15:56

"Путин задумал новую тактику": что ждет Украину - новый прогноз

15:46

Неприятный запах из холодильника исчезнет навсегда: 4 способа с мгновенным результатомВидео

15:30

Что можно подарить на 2025 год: как выбрать лучший подарок

15:13

"Сбитая ракета попала в жилой сектор": появились подробности атаки РФ на Одессу

15:11

Решающий момент в войне: Дуда сделал громкое заявление после решения Байдена

15:03

"Коллапс системы": Жданов объяснил почему Путину придется самому прекратить войну

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять