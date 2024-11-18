С опозданием на полгода: ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов

Глава европейской дипломатии призвал страны ЕС делать больше для поддержки Украины в войне против России.

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ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов - Боррель / Коллаж Главред, фото: facebook.com/ukroboronprom, Офис президента Украины

О чем сказал Боррель:

ЕС передал Украине 1 миллион артиллерийских снарядов

Нужно перестать навязывать Украине красные линии

Европейский Союз с опозданием в полгода передал Украине обещанный миллион боеприпасов и планирует подготовить еще несколько десятков тысяч украинских военных. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, сейчас ЕС предоставил Украине оружие на сумму 45 миллиардов евро. Однако он считает, что этого уровня помощи недостаточно, чтобы существенно изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины.

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"Мы предоставляем Украине лишь столько, чтобы она могла удержаться, а иногда даже меньше", - отметил Боррель, подчеркнув, что Россия перевела свою экономику на военный режим и имеет безусловную поддержку от Северной Кореи и Ирана.

Он отметил необходимость увеличения помощи Украине и призвал ЕС прекратить навязывание ограничений и "красных линий" для украинских военных.

"Украине срочно нужно больше ПВО, больше боеприпасов и больше дальнобойного оружия", - заявил дипломат.

Жозеп Боррель отметил, что Украине необходимо разрешение на нанесение ударов по военным объектам в глубине территории России, и добавил, что "последние сигналы из США в этом вопросе являются очень обнадеживающими".

Он также подчеркнул, что европейские страны способны сделать больше для поддержки Украины. По словам Борреля, если рассчитать военную помощь на душу населения, то ее стоимость составляет менее 2 евро на одного европейца в неделю.

"Очевидно, что свобода Украины и безопасность самой Европы стоят значительно больше, чем цена чашки кофе в неделю", - отметил глава европейской дипломатии.

Он подчеркнул, что поражение Украины в войне с Россией будет иметь для Европы значительно более высокую цену.

Военная помощь для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Германия в ближайшее время может начать поставки Украине дронов-камикадзе, разработанных компанией Helsing. Как сообщает Bild, эти беспилотники способны поражать цели на больших расстояниях благодаря использованию технологий искусственного интеллекта. Их высокая автономность позволяет эффективно работать даже в условиях активного применения врагом средств радиоэлектронной борьбы. В отрасли эти дроны сравнивают с ракетами Taurus.

Президент Польши Анджей Дуда в комментарии для Reuters отметил, что разрешение США на использование Украиной американского оружия для ударов по территории России может стать ключевым моментом в войне. Он отметил, что это решение было крайне необходимым.

Между тем высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в разговоре с Politico призвал европейские страны к большему единству и оперативному принятию решений. Он подчеркнул, что без надлежащей координации ЕС не сможет эффективно влиять на глобальные события.

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Кто такой Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельес - испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 до 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

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