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Саакашвили объяснил, что будет делать на новом посту после назначения Зеленским

8 мая 2020, 13:10

Михаил Саакашвили намерен обеспечить украинскому бизнесу свободу от государственного вмешательства.

Саакашвили
Саакашвили намерен дать свободу украинскому бизнесу / GettyImages

Пандемия коронавирусной инфекции спровоцировала кризис мировой экономики, который затронул и наше государство. Чтобы обеспечить экономическое развитие Украины, нужно провести дерегуляцию и освободить бизнес от государственного давления. Об этом заявил новоназначенный председатель исполкома по реформам Михаил Саакашвили.

По его словам, в сложившейся ситуации украинский бизнес как никогда нуждается в свободе.

"Сейчас в Украине идет большой кризис, связанный с коронавирусом в мире. Первое, что надо сделать, чтобы помочь экономике, это освободить бизнес от административного вмешательства. Есть большое количество регуляций, от которых надо избавляться, и главное слово - это свобода", - заявил Саакашвили в эфире телеканала 1+1.

Как полагает чиновник, в первую очередь нужно ликвидировать механизмы регуляции в налоговой и таможенной сферах. После этого следует рассмотреть вопросы свободы ведения предпринимательской деятельности.

Напоследок Саакашвили отметил, что будет работать фактически рядом с главой государства – офис главы Исполнительного комитета по реформам расположен в Офисе президента Украины.

Напомним, в четверг, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета по реформам. 
 
Назначение Саакашвили спровоцировало скандал: Грузия уже отозвала своего посла для консультаций. Причиной недовольства Тбилиси является наличие уголовных дел на Саакашвили.

Раннее руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Украина не потерпит вмешательства в свою суверенную политику и не намерена консультироваться с Грузией по вопросу назначения Саакашвили.

Украина Михаил Саакашвили Владимир Зеленский политика экономика коронавирус
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